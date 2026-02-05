北投皇池溫泉會館宣布「3月底熄燈」 25年回憶將轉型

北投皇池溫泉御膳館即將熄燈。翻攝自臉書



台北北投紗帽山深耕在地25年的老字號皇池溫泉會館，宣布將在今年3月底停業，預計斥資改建為結合住宿功能的溫泉飯店，整體工程期預估長達約3年，消息曝光後，不少老顧客紛紛表達不捨。

皇池溫泉會館坐落於北投紗帽山溫泉區，是當地規模最大的溫泉業者之一，館內擁有青磺泉與白磺泉兩種泉質，並以「泡湯搭配砂鍋粥」的高CP值模式打響名號。全盛時期曾創下單日營業額破百萬元、甚至逼近300萬元的紀錄，即便非假日，也經常可見數十組客人泡湯、候位用餐，是不少台北市民心中經典的「泡湯一日遊」首選。

不過，皇池過去曾多次躍上新聞版面，包括因偷拍事件引發社會關注、本館及三館涉違章建築問題，25年來累計遭檢舉多達39次。台北市建管處指出，去年已針對部分違建執行拆除作業，但後續稽查仍發現有復建情形，已要求業者限期改善，並預計年後再次派員查核，若仍未改善，將依法強制拆除。

不過，根據《TVBS》報導，皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛澄清，停業並非結束營業，而是早已規劃10多年的轉型升級計畫。業者其實早在一、兩年前便已停止販售泡湯券，提前為改建工程做準備；至於深受顧客喜愛的招牌砂鍋粥，施工期間仍會保留，未來將以外帶方式持續供應，讓老顧客不致完全斷了念想。

近年來，北投紗帽山溫泉區經營環境出現變化，經營超過30年的椰林溫泉餐廳已於2025年歇業，其他老字號溫泉業者也陸續轉手或進行改建。有同業指出，部分業者改走「純泡湯、不供餐」路線，以降低人事與餐飲成本。

