北投皇池溫泉爆3月底歇業 業者曝「下一步」動向

【緯來新聞網】台北市北投紗帽山地區的皇池溫泉會館，傳出將於2026年3月底正式停止營業，並進行為期約3年的重建工程，預計轉型為具有住宿功能的溫泉飯店，不過目前業者並未正式對外公告，據台北市建築管理處說明，目前仍有違建爭議待處理，後續將再次進行現場查核。

北投皇池爆3月底歇業。（圖／皇池官網）

皇池溫泉會館為該地區規模最大的業者之一，營運已逾25年。其標榜提供白磺泉、青磺泉及砂鍋粥等在地特色，吸引大量顧客，即使平日亦有數十組客人泡湯用餐。該館曾創下單日營收破百萬的記錄，但也累計遭檢舉39次違建，外界對其合規經營狀況長期關注。



違建爭議與轉型計畫並行

據《TVBS》報導，皇池溫泉會館規劃重建為「峇里島風格」的溫泉飯店，新增住宿空間以因應觀光需求。然而，建築管理處指出，該業者部分設施曾於2025年遭拆除後又再度復建，2025年底實地查勘仍發現違規情況，已要求限期改善，否則將強制拆除。地方政府強調，會持續監督其合法化進程。



北投紗帽山地區溫泉餐飲式微

紗帽山地區歷史悠久，為台北知名溫泉聚落。近年來，隨經營環境轉變與政策壓力，多家溫泉業者陸續轉型或停業。2025年，經營30年的椰林溫泉餐廳關閉後，目前提供「泡湯加餐飲」服務的業者已所剩無幾。部分業者選擇停供餐飲以降低營運成本，保留泡湯本業。



官方重申查核與改善時程

對於皇池溫泉會館的重建計畫，建築管理處專門委員鄭大川表示，將於農曆年後再次派員勘查現場設施，確認業者是否已依限改善違建情形。他也提醒，轉型過程中必須確保所有設施符合法規，才能進行下一步施工與營業許可申請。

