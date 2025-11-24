北投皇池溫泉遭爆違建拆除又偷蓋無人管？ 建管處：令業者限期拆除

北投知名溫泉業者皇池溫泉會館遭爆料建築物違建多年，今年被市府要求拆除後，表面上配合，後續結案卻又再度重蓋，檢舉人更指出業者與建管處關係很好，質疑市府多年來包庇縱容。建管處表示，皇池在未申請情況下擅自復建，已要求限期改善，否則將依法強制拆除。

皇池遭「鏡周刊」爆料，3座會館中有2座違建，甚至疑背後有勢力，多年來被檢舉，市府都束手無策，直到今年檢調單位接獲檢舉，約談都發局官員後，市府才要求皇池拆除，不料才剛結案皇池又打算把違建蓋回，甚至還在向市府申請發展成為溫泉旅管，質疑市府包庇縱容。

建管處表示，皇池違建於今年9月自行拆除後，卻在未申請情況下擅自復建，已於10月再次查報在案，並啟動拆除程序，現已明確要求其限期拆除，若未改善將依法強制拆除。

建管處表示，皇池餐廳開發案仍在申請建照階段，因涉及水土保持與山坡地開發等審查，已要求業者提供相關文件，並嚴格把關，若未合於規定，就不會發建照。

