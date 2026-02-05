北投皇池溫泉驚傳3月熄燈！將改建峇里島風飯店

位於北投紗帽山溫泉區的皇池溫泉會館，為當地規模最大的業者之一，營運25年來以獨特的白磺泉、青磺泉配上招牌砂鍋粥打響名號。根據業者透露，全盛時期曾創下單日營業額近300萬元的驚人成績，即便在非假日時段，現場仍經常湧入數十組客人前往泡湯用餐。

針對停業傳聞，皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛出面澄清，強調並非結束營業，而是執行規劃超過10年的轉型升級計畫。未來將改建成峇里島度假風格的溫泉飯店，預計工程期約需3年時間。趙淑媛表示，為了提早準備改建事宜，早在1至2年前就已停止販售泡湯券，避免產生消費爭議。改建期間將保留招牌砂鍋粥，供來北投泡湯的客人外帶享用。

值得關注的是，皇池溫泉過去曾多次登上新聞版面。除了曾捲入偷拍事件引發社會關注外，本館及三館更涉及違建問題，25年來累計遭檢舉高達39次。台北市建管處指出，去年曾執行部分拆除作業，但後續查核仍發現有復建情形，已要求業者限期改善，並預計年後再度派員勘查。若未改善將依法強制拆除。

對於違建爭議，皇池負責人游騰先前接受媒體訪問時坦承是歷史共業，否認複檢後蓋回去的說法，表示只是搭設輕便帳篷讓湯客享受溫泉。他透露原本就準備拆除會館，但考量數十名員工的工作權益，以及尚有數萬張泡湯券未使用完畢，希望能有時間妥善處理後再進行拆除。

近年來，北投紗帽山溫泉區的經營環境發生顯著轉變。過去盛行的泡湯加餐飲聯營模式正逐漸式微，經營30年的老字號椰林溫泉餐廳已於2025年正式歇業。有溫泉業者透露，由於經營成本考量，多數業者改走純泡湯路線，不再提供餐飲服務。部分老溫泉飯店也陸續轉手或進行改建，整個產業生態正面臨重新洗牌。

皇池溫泉未來將以全新的峇里島度假風格溫泉飯店重新出發，能否成功翻轉形象並吸引新客群，仍有待市場考驗。對許多老顧客而言，這間承載無數回憶的溫泉會館即將走入歷史，確實讓人感到不捨。

