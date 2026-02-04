北投知名溫泉會館爆3月底停業！業者曝規劃 預計3年後再見

北台灣著名溫泉會館「皇池」非常有名，館內的青磺泉、白磺泉吸引許多民眾在假日閒暇時間去泡湯，然而館內部分設施被爆出違建，經營25年來共被檢舉39次。近日業者宣布，即將在3月底停業，未來計畫轉型為溫泉飯店，預計改建需要3年左右時間。

皇池位於北投紗帽山溫泉區，共擁有3座溫泉會館，除了能泡青磺泉，店內的砂鍋粥也是遠近馳名。館內除了有大眾池外，還有雙人湯屋，價格在國旅中也相當親民，大眾池門票為250元，湯屋平日50分鐘／假日40分鐘費用為750元，是不少北部民眾一日溫泉遊的首選。

不過據了解，皇池僅二館完全合法，另外一、三館都為違建，民眾去年向檢調單位告發後，市府雖下令拆除，但疑似擅自重建，台北市建管處當時表示，業者在未申請情況下擅自復建，已要求限期拆除，否則將依法強制拆除。

據《TVBS新聞網》報導，業者表示將於3月底停業，未來改建成溫泉飯店，皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛強調，不是結束營業，而是要升級轉型，相關計畫已規劃十幾年，預計工程時間在3年，且早在1、2年前就已經停賣泡湯券，避免未來發生消費爭議。

北投、陽明山溫泉經營環境近年來逐漸轉變，兼具「泡湯、餐飲」的會館越來越少，老飯店也一家一家轉型。對此，PTT也有網友直言「新北投新飯店一直開，國旅實在太好賺」、「其實皇池冬天去人山人海還要排隊」。

