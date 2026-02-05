北投知名「皇池溫泉」3月底停業！曾遭偷拍、檢舉違建 業者下一步規劃曝光

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

北投紗帽山知名溫泉會館「皇池溫泉」宣布3月底停業，預計將改建為溫泉飯店，工程期約3年。皇池溫泉過去曾創下單日營業額破百萬元的驚人業績，但其營業25年被檢舉39次違建，另外還曾遭惡意人士偷拍外流，登上新聞版面。

北投紗帽山知名溫泉會館「皇池溫泉」宣布3月底停業，預計將改建為溫泉飯店（圖／資料照）

知名老字號「皇池溫泉會館」是北投當地規模最大的溫泉會館之一，最大特色是以白磺泉、青磺泉搭配招牌砂鍋粥，不僅假日時段熱門，平日也有不少人前往泡湯、用餐。但皇池過去曾被爆出捲入偷拍事件、本館及三館涉及違建問題。台北市建管處去年曾執行部分拆除作業，已要求業者限期改善，並預計年後再度派員勘查，若未改善將依法強制拆除。

皇池如今傳出停業消息，讓許多忠實顧客感到不捨。對此，皇池御膳館總經理趙淑媛表示，皇池並非結束營業，而是轉型，未來將會改建成峇里島度假風格飯店。改建期間仍會保留招牌砂鍋粥，供來北投的旅客外帶享用。

