北投神獸出沒！行義路孔雀「逛大街」 警民合力護送動保處安置

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台北市北投區行義路驚見孔雀逛大街，警方獲報後與民眾合力將孔雀捕獲送往動保處安置，初步研判應是人為飼養脫逃。（圖／翻攝畫面）





台北市北投區街頭出現神祕貴客！北投警分局日前接獲民眾報案，指稱行義路一帶竟有一隻色彩斑斕的藍孔雀在馬路上悠哉散步。轄區永明派出所警力獲報趕抵現場，與熱心民眾一同發動「攔截」，成功守護這隻孔雀安全，並交由動保處帶回安置。動保處初步研判，這隻孔雀應為人為飼養後不慎脫逃，目前正在安置，若尋無飼主，將視狀況媒合動物園或農場接手照顧。

行義路巷弄驚見孔雀 警民聯手防意外

事發在前天（12 日）中午12時許，當時北投區行義路一帶的居民驚訝發現，一隻孔雀正旁若無人地在馬路上行走，由於該路段平日車流量不少，民眾擔心孔雀會遭到驚嚇或引發車禍，趕緊報警求助。

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永明派出所警員黃國禎抵達現場時，熱心民眾已先一步將孔雀引導至巷內並將其攔下，防止其再度衝往大馬路。隨後警方聯繫北市動保處人員到場處理，經現場檢視，這隻孔雀健康狀況良好、並無外傷，隨即由專業人員帶往安置中心。

台北市北投區有孔雀逛大街。（圖／翻攝畫面）

文大附近曾現蹤影 動保處：疑人為飼養逃逸

事實上，這並非北投山區第一次有孔雀出沒。據了解，先前在某次颱風過後，文化大學附近的居民也曾多次通報有孔雀出沒，但當時因地形複雜且孔雀警覺性高，動保人員到場搜索多次均未果。動保處指出，孔雀並非台灣原生種，出現在山區巷弄間，研判極高機率是人為飼養後意外跑出來的寵物。

警方呼籲 飼養寵物應落實管理

北投分局呼籲，民眾飼養鳥類或其他寵物應妥善規劃生活空間，並落實管理責任，避免寵物趁隙脫逃。若寵物在道路奔走影響交通，飼主不僅可能面臨行政罰鍰，若因此發生意外更需負起法律責任。民眾若在街頭發現走失寵物，應立即通報專業單位處理，切勿自行捕捉以免受傷。

藍孔雀 (Blue Peacock) 基本資料小檔案

【分類與命名】

學名： Pavo cristatus

科別： 雉科 (Phasianidae)

【體型規格】

質量（體重）： * 雄性： 4 – 6 公斤

雌性： 2.8 – 4 公斤

身長： * 雄性： 100 – 120 公分 (喙至尾部，不含飾羽)

雌性： 約 95 公分

【生命週期】

平均壽命： 野外環境約 15 年

產卵數量： 每窩約 3 – 12 顆

【保育現況】

保育等級： 無危 (Least Concern)

族群趨勢： 穩定

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