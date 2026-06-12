北投神級臭豆腐熄燈！阿伯36年油鍋熄火 老饕淚喊：吃不到了
北投、天母老饕口耳相傳的傳奇美食正式走入歷史。被在地人暱稱為「幽靈臭豆腐」的行義路臭豆腐攤，因沒有固定店面、營業時間全看老闆心情與身體狀況，被不少人笑稱是「全台最難買臭豆腐」。如今高齡阿伯決定退休，12日完成最後一次出攤後，為長達36年的飄香歲月畫下句點，也讓許多老顧客感嘆，一個時代的味道正式落幕。
根據臉書粉專《靠北天母幫》上有網友表示，「幽靈臭豆腐今天最後一天，再來就不賣退休了」，據了解，這攤臭豆腐多年來沒有招牌，也沒有固定營業場所，阿伯總是推著攤車穿梭北投行義路一帶販售。過去多半選在每週二、四、六下午出攤，從同德街一路賣到行義路96巷，再前往行義路114巷及明山宮附近。
不過實際營業時間相當隨興，遇到天氣不好不賣、身體不舒服不賣，甚至心情不好也可能休息，因此不少老顧客都得靠口耳相傳掌握行蹤，甚至專程「追攤車」才能吃到。儘管如此，這攤臭豆腐卻累積大批死忠支持者。
許多人認為，阿伯臭豆腐最大的特色就是個頭特別大、厚度十足，炸至金黃酥脆的外皮搭配柔嫩內層，一口咬下香氣四溢，再配上爽脆泡菜與特製醬汁，成為許多北投、天母居民從小吃到大的共同回憶。除了臭豆腐外，攤車上的古早味豆花也深受歡迎，樸實滋味陪伴不少人成長。
退休消息傳出後，大批老饕紛紛趕往現場朝聖。有民眾買到後迫不及待站在路邊大快朵頤，也有人四處打聽阿伯最後出沒地點，希望能趕上最後一攤。不少網友則在社群平台留言感嘆，「很多記憶中的老味道都在慢慢消失」、「老店沒人接手真的很可惜」、「以後再也吃不到這個味道了」。
也有許多熟客獻上祝福，感謝阿伯數十年來的堅持與付出，認為辛苦工作大半輩子後，終於能夠好好享受退休生活。有人表示，大家懷念的不只是臭豆腐本身，而是學生時代追著攤車跑、聞到油鍋香氣就知道阿伯來了的生活記憶。隨著最後一次油鍋熄火，這攤陪伴北投與天母居民36年的「幽靈臭豆腐」正式謝幕。對許多人而言，消失的不只是一攤小吃，更是一段屬於地方的共同記憶，以及那份「有緣才吃得到」的獨特人情味。
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