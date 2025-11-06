生活中心／陳佳侖 、蔡明政 台北報導

台北市交通局宣布，北投福星公園地下停車場，今天正式啟用，11/6到12/1提供市民免費使用，此外，停車場也完美結合福星公園交通教學區，不僅1：1實景打造，真實的道路環境，還設計交通安全五大關卡，讓小朋友們在遊戲中，學習正確的交通觀念。

台北市副市長李四川帶領眾人一同剪綵，北投福星公園地下停車場，6號中午正式啟用。

台北市副市長 李四川：「我們底下也做了425個停車位，那旁邊的綠地大概也可以做滯洪池，除了提供給公園使用以外，在防洪上面也可以做到這個蓄洪池的功能。」

以科技與環保為設計理念，不僅能滿足地方停車需求，更與福星公園交通教學區完美結合。





北投福星公園正式啟用 打造1：1交通教學區.地下停車場

北投福星公園，打造1：1交通教學區。（圖／民視新聞）





老師：「走我們跟著卡比巴拉。」

小朋友們排隊過馬路，現場以1：1打造，行人穿越道，自行車道、路口號誌、公車候車亭等多元設施，還有客運業者捐贈的大型巴士，讓小朋友親自體驗駕駛視角，與行車死角。

小朋友：「要停看聽想，車子有車子要看的紅綠燈，小朋友，行人要行人要看的紅綠燈。」

小朋友：「紅人的時候不能過，綠人才可以過，然後車子有來的時候不能過。」

小朋友們從遊戲中學習正確的交通安全觀念，北市交通局也特別規劃，「穿越路口這樣走」、「視野死角與內輪差」、「公車等待與招手」、「自行車人行道安全」及「自行車車道安全」等五大主題關卡，實踐"人本教通，從小扎根"。





北投福星公園正式啟用 打造1：1交通教學區.地下停車場

北投福星公園地下停車場，今天正式啟用。（圖／民視新聞）





社子國小校長 羅宇玲：「那可以讓孩子更真的體驗到，說不是從課本上學到的知識，而是透過像來這邊的一個實際的體驗學習。」

台北市交安科長 鄭麗淑：「交通局跟停管處還有公園處合作，將交通安全教育及停車服務，以及社區綠化合為一體，讓人本交通可以從小扎根以外，也可以讓所有的大朋友小朋友，一起來實踐跟體驗學習交通安全觀念。」

此外，公園設有全市首座可實際騎乘的「自行車練習場」，提供安全空間培養正確騎乘觀念，還有交通標誌翻翻樂，人氣IP「柴語錄」傳遞正確的交通知識，讓交通安全學習更生動有趣。

