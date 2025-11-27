北投義理街民宅清晨火災 警消救出7住戶、1婦預防性給氧

台北北投義理街一處民宅今（27）天清晨5點多發生火警，警消獲報立刻出動滅火，共救出7名受困住戶，其中一名婦人因為吸入濃煙，在救護車上預防性給氧，火勢則在20分鐘內順利撲滅，所幸沒有向外延燒。

1樓住家全面燃燒濃煙竄 2、3樓住戶受困

一樓民宅外竄出猛烈火勢，還不時傳出爆炸聲響，對向民宅民眾拍下眼前景象怵目驚心，警消獲報抵達，立即搭起水線全力搶救。今日清晨5點多，台北北投義理街一棟公寓一樓住家被大火全面包覆，濃煙不斷往二、三樓瘋狂竄升，街坊鄰居也嚇得跑出來查看。

消防隊接獲通報後，分組往2、3樓疏散受困民眾，不到二十分鐘隊員便成功將火勢壓制，同時從濃煙中救出7名受困住戶，共疏散17名住戶，當中一名婦人吸入濃煙，現場由救護人員預防性給氧。據消防初步調查了解，起火點位在一樓客廳，裡頭的家具與裝潢全被燒成焦黑，燃燒面積約15平方公尺，至於起火原因仍在調查當中。

一樓民宅內部被燒得一片焦黑。圖／台視新聞

台北／鄭艮祐 責任編輯／馮康蕙

