北投花浴衣節 浴衣飄香再現北投風華

▲「2025臺北北投花浴衣節」浴衣飄香再現北投風華。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】為展現新北投溫泉商圈獨特魅力，臺北市商業處輔導台北市溫泉發展協會舉辦「2025臺北北投花浴衣節」，於今(1)日熱鬧登場。特別於七星街舞台舉行「花浴衣時尚走秀」，公開展示網路票選出的人氣前三名設計花色。今年活動除延續廣受好評的花浴衣著色體驗與花浴衣攝影比賽外，更新增小太鼓及迷你榻榻米DIY體驗，並安排多場主題藝文演出，讓民眾視覺、聽覺到體驗一次滿足。同時，於七星公園也將結合「2025臺北溫泉季」設置主題市集，立冬前夕的新北投化身為花浴衣嘉年華，邀請大家在微涼秋意中走訪溫泉街區，感受日式浴衣與在地文化交融的節慶氛圍。

臺北市政府產業發展局陳俊安局長表示，新北投溫泉商圈為本市最具代表性之特色商圈之一，兼具深厚歷史文化底蘊與豐富觀光資源。商圈以溫泉為核心，串聯北投周邊多元特色景點，展現獨特地方魅力，近年屢獲肯定──自2022年起連續榮獲臺北市商業處「續優商圈」、2023年「三星級商圈」，並於2024年榮獲經濟部商業發展署「全國卓越商圈-最佳魅力特色獎」。為推廣在地溫泉文化，本府自102年起持續輔導新北投溫泉商圈自主辦理特色活動，結合北投公園優質的自然生態與新北投捷運線便利交通，吸引國內外遊客造訪，滿足觀光與休閒需求。此外，今年舉辦之「2025北投夏日祭り」更融入日本端午懸掛鯉魚旗(こいのぼり)文化，於捷運新北投站、地熱谷等5處景點設置繽紛鯉魚旗，營造濃厚日式氛圍。活動亦串聯商圈店家推出消費滿額抽獎，成功帶動人潮與商圈買氣，進一步展現新北投商圈結合文化創意與地方經濟的多元魅力。

台北市溫泉發展協會理事長林致宇表示，「北投花浴衣節」自舉辦以來已邁入第12年，今年「花浴衣嘉年華」於9月率先展開「人氣花色浴衣票選」，今(1)日特別舉行「花浴衣時尚走秀」，同時以男性、女性及兒童版展示人氣前3名花浴衣款式，讓傳統浴衣以全新姿態重現北投風華。活動同時舉辦「花浴衣攝影比賽」頒獎典禮，由攝影愛好者以鏡頭捕捉北投最具代表性的10處經典景點，透過影像作品傳達對北投自然景觀與人文底蘊的深刻體悟，進一步推廣新北投溫泉商圈的文化美學與觀光風貌。此外，今年特別迎接來自日本山形縣的溫泉姐妹會代表團，於現場帶來充滿日本風情的「花笠舞踊」表演，熱鬧氣氛讓新北投化身為洋溢異國風采的日式街區，為活動增添濃厚的文化交流意涵與節慶亮點。

今年活動亦配合「2025臺北溫泉季」，特別設置「花浴衣主題市集」，讓遊客於遊逛間體驗新北投的在地風情。現場更準備1,000份以北投景點與花浴衣為主題的免費親子著色體驗線稿，邀請家長與孩子一同發揮創意，透過繪畫感受北投獨特的文化魅力。完成作品後可至服務台兌換限量祈福御守1份，數量有限，送完為止！此外，在新北投車站旁廣場也規劃「小太鼓與迷你榻榻米DIY」手作活動，大小朋友只需於現場報名即可免費參加，親手打造專屬的日式小物，增添活動趣味與美好回憶。