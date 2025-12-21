北投被點名「跨年砍100人」 蔣萬安揭恐嚇來源：全是境外IP

台北市長蔣萬安。（台北市政府提供）

台北市19日才發生嫌犯張文在北捷、中山商圈持刀隨機攻擊，造成4死的重大治安事件，近日網路上卻又出現疑似模仿犯的恐嚇言論，引發社會高度關注。有網友在社群平台發文揚言，「下一次12月31日，我會在北投砍死100人，不見不散！」相關內容迅速在網路流傳，警方與市府隨即啟動應變機制。

綜合媒體報導，台北市長蔣萬安 今（21）日表示，市府已責成警察局第一時間全面清查並追溯網路恐嚇訊息來源，目前已查獲3則針對北投地區的不利留言，經比對後確認其IP位址均位於境外，相關情資已納入後續維安與監控重點。

廣告 廣告

由於跨年晚會將湧入大量人潮，外界關注是否會在市民廣場周邊設置安檢門。蔣萬安上午出席治安會議後說明，市府已拍板跨年活動將採取「最高規格」的維安部署，除特勤小組進駐外，亦規劃鎮暴犬、防暴車等警力與裝備全面到位，確保活動期間民眾人身安全無虞。

蔣萬安強調，無論是北投地區或其他人潮密集的場域，市府都已全面提高警戒層級，警方將持續加強巡邏與情蒐，對任何威脅公共安全的行為絕不寬貸，全力守護市民與跨年活動的安全。

【看原文連結】