北投製片廠再利用 北市府估進駐團隊115年簽約

（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市府續推北投影視音園區再利用，文化局長蔡詩萍今天陪同議會委員會前往考察時說，具國際知名度的團隊表達願進駐園區內的北投製片廠，後續若評審順利，預估明年3月簽約。

依台北市文化局資料，北投影視音園區前身為中國電影製片廠，位於中央北路2段巷弄內，附近有捷運復興崗站及國防大學政治作戰學院，此處過去以拍軍事電影為主，建物具濃厚軍事樣貌。

資料顯示，此園區土地總面積約1.4萬平方公尺，包含歷史建築區北投製片廠的A攝影棚及錄音室，共3533平方公尺，市府針對北投製片廠的修復工程已完工。

資料提到，園區在1995年停拍後閒置至今，台北市政府延續其歷史文化背景，規劃為北投影視音園區，但自前台北市長郝龍斌時期推動的BOT招商案曾6度流標。

台北市議會教育委員會今天前往北投影視音園區考察，文化局解釋，北投影視音園區分2處採不同營運模式，北投製片廠採由民間投資營運屆滿後歸還政府的ROT，其餘土地規劃採BOT（興建營運移轉）。

議員提到市府規劃對外招商，應提供當地居民就業保障名額，並希望保留部分空間給青年創作者或學校社團當成發表場地，當地里長認為此處曾流標多次，可考慮地方需求進行低密度開發，不要規劃為影視音園區。

文化局長蔡詩萍表示，台北市長蔣萬安上任後了解北投影視音園區是需解決問題，已具國際知名度的團隊表達願意進駐園區內歷史建物，12月公開徵求，明年1月評審，後續順利可望3月簽約，且進駐團隊將接手社區活動。

他說，其餘土地規劃採BOT，已送都市計畫變更，並調降影視音產業比例至50%，預估今年可公展，結束後將送北市及中央都委會審議，研判明年下半年可完成相關流程，北投影視音園區未來將有不同變化。（編輯：李錫璋）1141125