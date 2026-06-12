北投警局翻新 融入溫泉文化

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北投分局外牆及廳舍整修，在警察節前夕啟用，其鏤空雕花造型串聯在地古蹟。（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟∕台北報導

台北市北投警分局於十一日警察節前夕，為剛完成外牆整修與門窗汰換的辦公廳舍舉行落成典禮，分局長陳義宏親自出席點燈啟用。這項總經費約新台幣四千九百萬元的工程，係該分局自民國八十六年落成以來歷時約九個月的大規模翻新，主要目的在改善同仁辦公環境並維護過往行人安全，此次整修還結合在地溫泉文化設計巧思，讓警局外觀煥然一新。

北投分局表示，原廳舍已走過二十九個年頭，考量外牆磁磚長期日曬雨淋有老化剝落之虞，為提升執勤環境並維護行人安全，分局乃自一一四年八月三十日起展開外牆整修與門窗汰換工程，歷時九個月，於今年六月正式竣工。整修後的建築外觀以造型紋理塗料與格柵取代易剝落的磁磚，大幅降低牆面掉落傷人的風險，並換裝高氣密性的門窗，有效提升隔音與辦公品質。

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此次翻新設計處處充滿人文巧思，分局長陳義宏指出，最吸睛的亮點在於一樓廣場上方，運用鏤空雕花手法，將地熱谷、梅庭、北投溫泉博物館、北投圖書館及在地老旅館等知名景點意象串聯起來，透過挑高穹頂與木紋格柵的配置，在光影流轉下，將北投特有的「溫泉鄉風華」完美融入警察廳舍。落成典禮當天，分局特別邀請在地北投國小太鼓隊到場演奏助興，氣氛熱鬧非凡，更結合慈濟醫院舉辦造血幹細胞建檔與捐血活動，號召警察同仁挽袖做公益、回饋社會。

北投分局強調，廳舍不僅是辦公場所，更是警民交流的重要據點。陳義宏分局長表示，感謝市府與議會對預算的大力支持，在警察節前夕以煥然一新的辦公廳舍為分局注入活力別具意義；透過此次翻新，不僅展現警方追求卓越服務的決心，更期許在嶄新環境中凝聚士氣，持續深化與在地社區的互動，共同守護北投的溫暖家園，讓鄉親感受到北投分局在「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大核心工作的用心與承諾。