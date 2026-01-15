北投警攜手金融機構攔阻上億詐騙 全力守護重要節日

%E4%B8%80 27

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】年關將屆，為守護市民朋友財產安全，北投分局於1月12日14時邀請轄內金融機構、金銀珠寶業及加油站業者共同參與「115年金融機構安全維護協調會」，會中透過宣導與意見交流，讓銀行業者重視安全防護觀念，並強化自我防衛措施，結合各項警政服務，共同防範不法情事。

%E4%BA%8C 13

此次協調會各銀行、郵局、農會、信用合作社及加油站等均踴躍參與，無不為地方治安盡一份心力，實現優良企業的社會責任。分局長李紹榆指出，年節將近希業者能與警方保持密切聯繫，並配合警方加強各項安全防護工作，強化防搶、防竊、防詐等安全防護作為，發現可疑徵候立即通報警方；如遇民眾臨櫃大額提款，可撥打報案專線110或派出所電話向警方申請「護鈔」服務，以保護民眾財產的安全。李分局長提出114年度北投分局與金融機構共同攔阻金額逾新臺幣上億元，足見警方與金融機構共同維護民眾財產安全的決心，並以深入淺出之方式針對詐騙手法剖析、破解話術及提出防範要點，特別對於民眾以其年紀屬性不相符之投資方式為由臨櫃提(匯)款時，應特別注意是否係詐騙集團之話術，最後更以「馬不停蹄」期許金融機構行員能與警方持續共同攔阻、打擊不法。

廣告 廣告

1768446610196

春節在即，北投分局已與各金融機構、超商大賣場、珠寶銀樓業者宣導安全觀念並建立即時聯繫管道，並加強安全巡守，且持續反詐騙等預防犯罪宣導，齊心協力維護北投區治安，讓民眾安心過好年。