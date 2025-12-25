北投警緊急召開臨時社區治安會議 強化維安部署安定民心

MEITU 20251225 102152995

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市北投分局因應近日北捷隨機攻擊及網傳「12月31日北投砍人」新聞，緊急召開臨時社區治安會議，邀請立法委員吳思瑤、地方議員、里鄰長、捷運公司、捷運警察隊、民防、義警、義交、志工、醫療機構、傳統市場、商城等人潮易聚集場所代表，說明分局因應突發事件應處作為，捷運營運時段提升維安層級，由雙警守望，除內、外勤員警均投入捷運站安維勤務，並同時整合運用民防、義警、社區巡守隊等協勤民力加強巡守，全面提升見警率，保障通勤上、下班民眾安全，安定民心。

會中並針對市場、大型賣場人潮匯集處所、路跑、繞境等大型勤務逐一說明，以「強化橫向聯繫機制、加強社會安全防護」溝通協調，並請各場所管理單位從業人員、保全人員加強聯防機制，深化聯繫管道，訊息即時通報，形成多層次社會安全防護網絡，展現北投警方守護市民安全的決心。

此外，也在會議中教導民眾如遭遇恐怖攻擊時4字自保口訣「跑、躲、擋、報」，遭遇恐怖攻擊的第一時間能大幅提升民眾生存能力，也請與會單位透過廣播、網路等方式宣導，共同強化民眾危險防範意識，透過傳遞自保技巧知識，由點連接成線，再形成全民保護安全網的面，保護自己也能拯救他人，共同提升城鎮韌性。

最後，北投分局表示未來將對公共場所安全措施的強化，持續滾動檢討、具體落實相關作為，讓北投居民能持續享有安全、安心、安居的環境外，也積極偵辦、追緝不法，宣示對於疑似任何恐怖攻擊的行為將展現零容忍之決心，讓北投警成為轄區市民朋友最強的後盾、最安心的存在。