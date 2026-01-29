北投警車故障突起火燃燒！「整輛陷火海」驚悚畫面曝

台北市北投區今（29）日上午發生火燒車意外，一輛警車因機械故障停放路邊，不料下秒突然起火燃燒成火球，消防人員獲報後，趕抵現場迅速將火勢撲滅，所幸無人傷亡，詳細起火原因仍待調查釐清。

北投一輛警車起火燃燒。（圖／翻攝自臉書台北之北投幫(北投區＆士林區) ）

民眾在臉書社團「台北之北投幫(北投區＆士林區)」PO出照片，指出北投區育仁路上有輛警車自燃起火，從畫面可見該輛警車陷入火海，巨量黑煙不斷竄出，相當驚悚，後續消防人員到場，立刻佈水線灌救，目前已將火勢撲滅。

據悉，該輛警車在執勤中因機械故障暫停路旁，當下員警已聯繫拖吊車前往現場支援，只不過等待拖吊的過程中，警車突然冒出濃煙隨後起火燃燒，嚇壞員警及現場民眾。詳細起火原因仍待調查釐清。

