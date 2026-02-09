北投雙屍案！男員工見女友陳屍湯屋 突倒地亡

北投知名湯屋外拉起封鎖線。（圖／東森新聞）





昨（8）天下午5點多，台北市北投一間知名的湯屋發生一起離奇的雙屍命案，死者是湯屋員工和他的女友。當時女友先在湯屋裡面泡湯，一開始男員工來敲門，女友都有回應，後來卻被發現倒在湯池裡面，明顯死亡。離奇的是男員工發現後，跟著倒在門口，送醫不治。

北投知名湯屋外拉起封鎖線，因為這裡發生一起離奇的雙屍命案。男死者是湯屋員工，平常的工作範圍是停車場；女死者則是他的女朋友，兩人都是46歲。當天女友來探班，獨自在湯屋泡湯，不明原因死亡，男友看到這一幕突然倒地，送醫不治。

根據了解，當時這一名女死者獨自一人在湯屋裡面泡湯，原本男友和其他員工都會定期來敲門，確認裡頭狀況，沒想到第3次敲門時，卻遲遲得不到回應。

警方調查，昨日下午2點半左右，郭姓女子進到湯屋泡湯，半小時後男友來敲門，狀況都還很正常，他後續因為工作繁忙，改由其他同事4點來確認，但是5點半同事再次敲門，卻沒有得到回應。兩人打開門後，發現郭姓女子倒在湯池內，沒了呼吸心跳。

同事拿完氧氣筒回來，就看到李姓男子倒在門口，失去生命跡象，雖然第一時間警消獲報到場，將人送醫搶救，但仍然宣告不治。

其他泡湯民眾：「大眾（池）比較安全，湯屋空氣不好，萬一有狀況的時候就沒有辦法。」

其他泡湯民眾：「真的來不及啊，（大眾池如果）不舒服的時候，旁邊有人可以急救。」

事發隔天，大眾池跟部分湯屋依舊照常營業，而櫃檯也有貼出公告，每一次湯屋使用時間限時40分鐘，為了安全考量，限制2人使用一間。但這次男員工女友獨自泡湯，釀成悲劇，演變成雙屍命案，兩人是因為身體因素，還是另有原因，重重謎團都還有待檢警調查釐清。

