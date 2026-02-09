社會中心／綜合報導

寒流來襲，不少民眾喜歡去泡湯、暖暖身，沒想到，昨天（8日）在台北市北投的一間溫泉餐廳，發生離奇命案！一名46歲的女子陪同年紀的男友上班，獨自去泡湯後，陳屍在湯屋裡，有心臟病史的男友，前去查看時，也倒臥其中，雙雙喪命。兩人的兒子，下午在檢察官的陪同下，來到二殯相驗。

穿著黑色外套，頭上還用帽子蓋著，快步走進相驗室。怎麼也沒想到，他的父母，竟然離奇地，陳屍在溫泉會館裡。傍晚大馬路上，救護車跟警車鳴笛，緊急開往溫泉餐廳，因為他們獲報，在湯屋內，有兩人失去生命跡象。泡湯民眾：「那個女生是洗蠻久的，（可能）硫磺的味道或是怎樣，那個男生後來進去看怎麼那麼久，他可能是心臟病突發吧。」民視記者王毓珺：「實際來到這間溫泉餐廳，可以看到今天店家都還是正常營業，但是在事發的湯屋外，已經拉起封鎖線，同時也不開放民眾進去泡湯。」

廣告 廣告

北投離奇雙屍命案 女友獨自泡湯亡.男友查看倒地猝死

北投溫泉會館傳出離奇的雙屍命案。（圖／民視新聞）

雙屍命案發生在8號午後，台北市北投行義路上的溫泉餐廳，46歲的李姓男子，是這裡的員工，負責管理停車場，有輕微氣喘的郭姓女友，來陪他上班，2點半獨自一人去湯屋泡湯，3點、4點，李姓男子跟同事敲門都有回應，直到5點半卻沒了聲音，李姓男子跟同事急忙去查看，發現女子倒臥在湯池裡，李姓男子急忙想救人，但疑似因為溫差，加上本身有心臟病史，當場倒地，失去生命跡象。但詭異的是，湯屋內一氧化碳跟硫化氫都沒有超標，兩人怎麼會發生意外？

北投離奇雙屍命案 女友獨自泡湯亡.男友查看倒地猝死

北投溫泉會館傳出離奇的雙屍命案。（圖／民視新聞）

法醫高大成：「硫化物會溶於水很危險的就是，當沒有人在洗的時候，你一下去攪動池子，它就會一直跑上來，到一定的濃度就會出事情，（聞到）臭雞蛋的味道如果你不跑，你在洗的時候聞到，怎麼會有臭雞蛋味，你就知道要趕緊起來了。」高大成也說，硫化氫濃度超過700ppm，就不會有味道，更容易出意外，但湯屋明確規定要兩人才能泡，一次只能40分鐘，是不是因為員工關係便宜行事釀禍，還是有其他原因，還有待檢警，調查釐清。

原文出處：北投離奇雙屍命案 女友獨自泡湯亡.男友查看倒地猝死

更多民視新聞報導

北投湯屋驚傳情侶雙亡！女友泡湯猝死 男友急救突倒地身亡

北投湯屋情侶離奇亡 天冷泡湯=壓力測試！醫曝下水前必做第一步

北投湯屋雙屍命案！高大成警告「聞1味」快逃：4秒就死亡

