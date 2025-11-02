北投高級別墅傳命案！ 2工人清溫泉蓄水池亡 現場「硫化氫濃度200ppm」
社會中心／馬聖傑、郭文海 台北報導
台北市北投區，溫泉路上的某棟高級別墅，今天（週日）驚傳命案！兩名工人受委託，前往別墅清理溫泉蓄水池。管家發現，兩名工人突然沒動靜，前往查看，兩人已經暈倒，甚至失去生命跡象，送醫後不治！消防人員當時入內搶救，發現室內〝硫化氫〞濃度嚴重超標，推測兩名工人吸入過多硫化氫，中毒身亡。
消防人員到場，將工人抬上擔架，兩人身上都是白色的淤泥，已經失去生命跡象。救護人員趕緊裝上自動心肺復甦機，與時間搶命，將人送上救護車，前往醫院。
民視記者馬聖傑：「被救出來這兩名工人，當時就是來到北投區溫泉路，這一處高級別墅，來清溫泉的蓄水池，沒想到清到一半兩人都暈倒了，被管家發現的時候，已經失去生命跡象。」
北投高級別墅傳命案！ 2工人清溫泉蓄水池亡 現場「硫化氫濃度200ppm」。（圖／民視新聞）
事發就在台北北投區，溫泉路上這處高級別墅，地面上還殘留救護人員救人時，殘留的淤泥痕跡。2號早上9點多，54歲的謝姓男子與42歲的雲姓女子，來這處私人別墅，要清溫泉蓄水池被淤泥賭注的水管，兩人10點40分，再度進入蓄水池後，短短5分鐘之後，就沒了動靜！管家入內察看，才驚覺兩人已暈倒，送醫仍宣告不治。
附近里長：「拉上來其實全身，已經應該都中毒了，溫泉泥已經染得全身都是衣服也都是，下去（蓄水池）一定整個人都是白的。」
工人清溫泉蓄水池，怎麼清到命都沒了？消防人員在現場，使用探測器監測，警示器不斷鳴叫，發現室內硫化氫濃度達200ppm，兩名工人疑似吸入過量硫化氫，因此中毒身亡。消防人員入內搜救時，得先用抽風機換氣，等到硫化氫濃度降低後，才順利將人抬出！面對這狀況，附近里長坦言見怪不怪。
北投高級別墅傳命案！ 2工人清溫泉蓄水池亡 現場「硫化氫濃度200ppm」。（圖／民視新聞）
附近里長vs.記者：「（清溫泉清到暈倒），（你第一次聽說嗎）沒有，聲源：附近里長，還是要給我們民間廠商，聲源：附近里長，要有一點專業的知識，聲源：附近里長，之前溫泉路另外一件，聲源：附近里長，（工人）下去死在裡面，聲源：附近里長，因為沼氣氫氣吸太多了。」
管家製作筆錄時表示，在這處別墅服務六年，頭一回發生硫化氫中毒事件！詳細死因，還有待相驗釐清。
原文出處：北投高級別墅傳命案！ 2工人清溫泉蓄水池亡 現場「硫化氫濃度200ppm」
更多民視新聞報導
高雄男車禍變植物人！老婆竟「離奇懷3胎」 還登記成婚生子女
人夫加班竟「激戰女同事」！妻驚見極樂畫面怒喊告
噁男約少女「土地公廟激戰」下場慘了！竟躲公廁性交 判決曝光
其他人也在看
北投奪命溫泉勞檢出爐！硫化氫濃度超標3倍 現場勒令停工
北投溫泉區驚傳奪命工安意外！一處私人招待所今（2）日上午進行溫泉蓄水池清潔作業時，2名清潔工人疑似吸入硫化氫昏迷倒地，救護人員趕抵時兩人已無呼吸心跳，送往台北榮總急救後仍宣告不治。北市勞動檢查處下午公布勞檢結果，現場硫化氫濃度高達32.3ppm，遠超過法定容許濃度10ppm，已勒令全面停工。鏡報 ・ 6 小時前
硫化氫超標 清溫泉池2人喪命2／恐怖硫化氫奪命！達一定濃度麻痺嗅覺抑制呼吸
北投工人清洗溫泉蓄池，結果吸入過多硫化氫中毒死亡，過去在台灣或日本都發生好幾次硫化氫中毒意外，硫化氫是有毒氣體，低濃度時尚無毒害，會聞到臭蛋白味，但若達200ppm會麻痺嗅覺神經，讓你聞不到味道此時最危險，不知不覺吸入更多，加上硫化氫大多蓄積在池底，清洗工人翻攪後，氣體瞬間釋放，若沒通風又沒戴面罩，很容易致人於死。鏡新聞 ・ 5 小時前
清洗溫泉蓄水昏倒 2工人不治
記者孫曜樟∕台北報導 台北市北投區一處溫泉蓄水池二日發生工安意外，兩名清潔公司員工在…中華日報 ・ 2 小時前
溫泉區暗藏2隱藏殺手！ 硫化氫大量吸入恐致命
台北市北投區驚傳有2人在清洗溫泉蓄水池時，因為硫化氫濃度過高導致昏迷，送醫搶救後仍然回天乏術，平常溫泉區常常會聞到一種像是雞蛋的臭味，就是來自硫化氫，如果不小心大量吸入，可能致命，專家提醒，溫泉區正常...華視 ・ 6 小時前
溫泉招待所2死意外！疑硫化氫奪命 法醫高大成說話了
溫泉招待所2死意外！疑硫化氫奪命 法醫高大成說話了EBC東森新聞 ・ 5 小時前
2清潔工硫化氫中毒亡！「進池5分鐘就倒下」 打開門窗仍難防
兩名具多年經驗的清潔工人在清洗溫泉池時，不幸中毒身亡！現場檢測發現硫化氫濃度高達200ppm，遠超過安全標準10ppm。專家表示，硫化氫藏在池底汙泥中，翻動時會往上飄散，吸入後容易造成缺氧窒息。隨著秋冬來臨，溫泉池清理工作增加，勞檢處將加強業者教育訓練，以防悲劇重演。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
清洗北投溫泉蓄水池吸入過量硫化氫 2名工人不幸死亡
54歲謝姓男子與42歲雲姓女子，是台北市某清潔公司的清潔工人，2人今天早上前往台北市北投區某溫泉宅的溫泉蓄水池進行清洗作業，期間疑因通風不良，2人作業期間因吸入過量硫化氫氣體，最後失去意識倒地。消防員獲報後趕到現場，將2人救出送醫急救，但經搶救後仍雙雙宣告不治。自由時報 ・ 8 小時前
北市2工人喪命 勞檢處：疑清洗淤泥時產生硫化氫
（中央社記者黃麗芸台北2日電）北市北投區2名工人在清洗溫泉蓄水池時，疑因硫化氫濃度超標喪命。台北市勞檢處今天表示，現場為私人招待所，初查疑為清洗淤泥時產生硫化氫而發生憾事，已要求停工並釐清肇因。中央社 ・ 7 小時前
心碎! 嘉義女子自撞電線桿 2歲女兒"頭頸重創不治"
南部中心／綜合報導2日早上八點多，嘉義縣中埔發生一起死亡車禍，一名23歲的媽媽，載著友人及2歲多的女兒，在返家的途中，疑似因為高速過彎不慎，撞上路邊電線桿，導致雖然兩名大人只有輕傷，但坐在後座的女童，卻因為頭頸部重挫，傷重不治，但女童當時有沒有坐在安全座椅上，還有待後續釐清。民視 ・ 6 小時前
疑「硫化氫」數值過高 2工人清理溫泉蓄水池昏倒喪命
台北市北投區溫泉路一處私人別墅，今（2）日上午發生一起疑似硫化氫中毒意外。業者因蓄水池遭淤泥堵住，委託外包廠商前往清理，未料兩名清潔員在作業過程中相繼昏倒，失去生命跡象。疑「硫化氫」數值過高 2人中毒台視新聞網 ・ 9 小時前
北市2工人清潔溫泉池昏倒 送醫搶救中
（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市北投區1處溫泉池今天發生意外，2名清潔工清掃溫泉蓄水池時暈倒，現場無呼吸心跳。台北市消防局獲報到場，測得現場硫化氫數值已降為85ppm後，緊急將2人送醫搶救。中央社 ・ 11 小時前
藍排案"停砍年金" 綠:走回頭路是踐踏世代正義
政治中心／綜合報導國民黨團排案審查公務人員退休資遣撫卹法，下週發動甲級動員，研擬要停砍年金，要求所得替代率不再調降，前全國公務人員協會理事長李來希稱決戰時刻到了，期盼下週有好結果，綠營強調年改走回頭路，是踐踏世代正義，如果藍白聯手通過，對現役軍公教夥伴不公平，呼籲理性溝通。2018年蔡政府推動年改，從最高70%、最低45%，自2020年開始連續10年，每年減少1.5%，直到所得替代率變為最高60%、最低30%，引發退休軍公教反彈，上街抗議，如今改革可能喊卡，因為國民黨要修法。藍排案停砍年金綠營批走回頭路是踐踏世代正義。（圖／民視新聞）國民黨團針對下週三的司法法制委員會發出甲動，就公務人員退休資遣撫卹法第37、38與67條，進行修正審查，要求所得替代率自2024年元旦不再調降或終止適用，或2025年後不再調降等，前全國公務人員協會理事長李來希在臉書發文稱，決戰的時刻到了，法案正式排上議程，感謝國民黨積極作為，盼下週有令人期待的結果。藍排案停砍年金綠營批走回頭路是踐踏世代正義。（圖／民視新聞）前全國公務人員協會理事長李來希：「這次的修法內容非常的單純，它不是要恢復到107年原來的給付標準，我們的調也是微調，只是止損而已， 這個止損不需要編列國家預算，不需要增加國庫的預算，暫時維持到現在的給付標準，能夠維持他的購買力。」立委(民)吳思瑤：「我們都難以來接受年金的改革走回頭路，因為這是踐踏世代正義，這也是讓年金無法永續的一個惡修，如果藍白惡意的讓這樣子的條文通過，那麼我們的公教的年金提早，可能公務人員16年後就破產，教育人員更會在13年後就瀕臨破產，這對於現在仍擔任公務同仁的，現役工作夥伴們，是完全的不公平不對等。」藍排案停砍年金綠營批走回頭路是踐踏世代正義。（圖／民視新聞）藍營釀停砍年金，綠營呼籲理性溝通，不該走回頭路，可以預見，年改議題將再成為立院朝野攻防重點。原文出處：藍排案「停砍年金」 綠：走回頭路是踐踏世代正義 更多民視新聞報導民進黨有人能扳倒蔣萬安嗎？ 張景森獻計了：比他強的超過100個挺台立場不變！日防相會晤中國強調「維護台海和平」 外交部致謝本人急澄清！林岱樺造勢傳「低報年齡」疑雲 綠高雄市黨部呼籲：尊重制度民視影音 ・ 6 小時前
黃明志驚傳驗尿4種毒品陽性！經紀公司緊急回應 發文自清反遭打臉
31歲有「護理系女神」之稱的謝侑芯，日前在馬來西亞驟逝，震驚演藝圈。今（2日）馬國警方證實，歌手黃明志當時也在飯店現場，並親自替謝侑芯進行CPR搶救，仍無力回天。事件持續延燒，外界揣測不斷，對此黃明志稍早在社群發文，首度回應駁斥吸毒傳聞，沒想到卻遭馬來西亞《光明日報》報導爆料「驗毒4陽性」，形成強烈對比。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
90歲色翁伸鹹豬手遭求職女「夾腿抵抗」仍得逞！法院輕判理由曝
高雄劉姓老翁已高齡90歲，並於某協進會擔任理事長，然而他卻被控在辦公室內對著前來求職的A女上下其手，對方不從伸手遮擋，甚至夾緊雙腿，但劉翁還是強行觸摸私處，案經高雄高分院審理後，依強制猥褻罪判處10個月徒刑，但考量他年事已高，因此從輕改判6個月易科刑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣驚傳逆倫慘案！10月30日晚間，鹿港鎮1名56歲男子，疑似因為不滿母親和朋友聊天聲音過大，竟情緒失控，持刀砍殺81歲母親，導致老母親倒在血泊中，當場失去生命跡象。救護車接獲報案，趕抵現場，因為傳出，有命案發生，天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍（圖／翻攝畫面）事發就在彰化鹿港，10月30日晚間10點左右，一名50多歲謝姓男子，疑似因為不滿母親和朋友在客廳聊天聲音過大，心生不滿，突然情緒失控，大聲咆哮趕人離開，同時還拿起除草用的鐮刀，攻擊80多歲母親，導致致母親全身多處刀傷，失血過多，當場沒有呼吸心跳。鹿港分局副分局長蔡肇駿：「經救護人員到場以後，確認已無生命跡象，本分局員警，當場依現行犯將謝姓男子逮捕，全案依傷害直系尊親屬罪，家庭暴力及毀損罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，並通報社政機關，相關單位介入處置。」悲劇! 8旬母勸架遭親兒狂砍 當場無呼吸心跳（圖／民視新聞）鹿港警分局接獲報案後，立即派員趕赴現場，將謝姓男子當場依現行犯逮捕，但詳細事發原因，作案動機，都還需由警方調查釐清。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍 更多民視新聞報導男清潔員上班第1天未訓練 駕車誤踩油門害死同事下慘曝迪士尼爆連環死亡事件！恐怖巧合曝光持刀砍母50多刀！彰化逆倫慘劇 老母勸阻兒子竟遭殺害民視影音 ・ 1 天前
道場活動疑為省錢沒聘義交 車流塞到山下警員爆氣
南投縣 / 綜合報導 周末假日，南投縣草屯鎮的虎山路發生大塞車的情況，警方到場發現，一整排的車流，幾乎都是要前往山上的道場，但是因為停車位不夠，車流就這麼一路回堵到山下，塞車加上噪音，影響不少民眾的生活，警方出來疏導，駕駛人還是堅持要排隊上山，不願配合，讓值勤的警員相當生氣，道場的交管人員解釋，因為辦理活動，沒有花錢聘請義交協助，才會造成交通大打結，之後如果再辦活動，會請義交來幫忙疏導，讓交通的衝擊，降到最低。 車輛大排長龍，交通嚴重回堵，警員趕快到場疏導車流，現場女警說：「不要再排了。」車流會回堵是因為，這一整排的車輛幾乎都是要右轉，女警屢勸不聽，乾脆站到馬路上人肉擋車，現場員警說：「往哪邊。」今(2)日中午，南投草屯虎山路大塞車，車流綿延將近1公里，原來是當地的道場要舉辦活動，沒有找義交疏導交通，上山與下山的車輛塞成一團，現場員警說：「叫你往前啊，還硬要停在這裡。」雙向車道各只有一線可以走，幾乎沒有會車的空間，交通大打結，當地民眾的生活，受到不小的影響，附近居民說：「我們會出入不方便，也會覺得很吵啊，因為畢竟這邊用路人，會覺得很塞，會有很多的喇叭聲。」前方路口綠燈了車輛還是一動也不動，記者沿著車流，好不容易來到這個道場，但停車位有限，入口放了顯眼的告示牌，提醒駕駛車位已滿，但很多車輛還是不斷開進去，怎麼會塞成這樣，道場負責交通管理的人員這麼解釋。道場交管負責人陳先生說：「當然我也有去提報，提報說，經理，今天有一個車禍，今天塞了一個多小時。」有民眾質疑，為什麼不花錢請義交在道場外圍路段，協助指揮疏導呢，道場交管負責人陳先生說：「義交變成人家要再出錢，再去請這個義交，所以我們不是，我們是屬於公益活動。」這些交管人員是道場的工作人員，不是義交不能在道路指揮，只能在道場的範圍內疏導車流，警方強調辦理大型活動如果沒有交通維持計畫，最高可以開罰2400元。南投縣警草屯分局草屯派出所所長鄒獻儀說：「辦理相關活動，如有使用道路部分，應依法申請路權，並派員指揮交通，如有明確違規，將依法開罰。」義交一個人，每小時要300元的勤務費用，道場辦活動，卻疑似沒有花這個錢，導致周邊交通癱瘓，因此道場承諾，之後辦活動會聘請義交來協助，讓交通的衝擊降到最低。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
酒駕釀禍！新竹老夫妻慘遭特斯拉撞飛1死1傷 肇事駕駛酒測值高達0.87
即時中心／綜合報導新竹市竹光路在今（2）日上午11時許發生嚴重酒駕車禍！一名洪姓女駕駛酒後駕駛特斯拉轎車，疑未注意車前動態，撞上未依標誌橫穿馬路一對的老夫妻，現場血跡遍布。當地民眾立即報案，救護車趕抵現場時，老夫妻全身多處開放性骨折，當場失去生命跡象；經送醫後，75歲林姓婦人已不治身亡，80歲吳姓老翁仍在急救中。指出，老夫妻被撞到很遠的地方。據瞭解，洪姓女駕駛酒測值竟高達0.87，已遭警方帶回偵辦，將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。最新消息，請鎖定《民視新聞網》。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／酒駕釀禍！新竹老夫妻慘遭特斯拉撞飛1死1傷 肇事駕駛酒測值高達0.87 更多民視新聞報導加油要快！ 中油宣布：明起汽柴油各調漲0.3元及0.2元林佳龍紐約設宴「美方高官沒人來」？ 外交部4點駁斥：明顯謬誤操弄民調？林岱樺挨轟「要求支持者謊報年齡」 今親上火線澄清了民視影音 ・ 10 小時前
為了2萬元！ 惡男「饅頭」綁25歲女 剃髮逼喝毒
一名綽號「饅頭」的27歲張姓男子，販毒，指派25歲女子 去交易，卻懷疑她私吞2萬元，去年找來 女子 與 19歲林姓前女友，將她綁到汽車旅館囚禁3小時，亂剃頭髮，還逼喝毒咖啡，手段相當殘忍。 #販毒#綁25歲女子#2萬元#囚禁東森新聞影音 ・ 8 小時前
逆倫悲劇！ 不滿母與朋友聊天太吵 惡子持鐮刀弒親遭押
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣驚傳逆倫慘案！10月30日晚間，鹿港鎮1名50多歲男子，疑似因為不滿母親和朋友聊天聲音過大，竟情緒失控，拿農用鐮刀，砍殺母親，導致86歲老母親全身多處刀傷，失血過多，當場失去呼吸心跳，警方依現行犯將這名狠心的兒子當場逮捕，訊後聲請羈押獲准。救護車閃爍警示燈，緩緩開進住家前方，只見門口，已經有一台警車到場。10/30晚間10點左右，彰化鹿港，一名男子，在家中，持鋤草用鐮刀，狂砍自己的母親，警方獲報到場，80多歲的老婦人，已經倒在血泊中，沒有呼吸心跳。彰化鹿港逆倫命案 男子持鐮刀砍死老母親（圖／民視新聞）案發當晚，行兇的謝姓男子，疑似因為不滿母親和朋友，聊天聲音過大，情緒突然失控，咆哮趕人離開，接著竟持刀砍殺母親，而根據了解，犯嫌有家暴、酒駕前科，連妻子都受不了，兩人才剛辦完離婚，犯嫌目前與兒子、父母同住三代同堂，但沒想到，疑似因為音量問題，發生天倫悲劇，兒子砍殺媽媽。弒母嫌犯有家暴.酒駕前科 剛離婚與父母.兒子同住（圖／民視新聞）情緒失控，冷血弒母，全案依殺害尊親屬罪、家庭暴力、毀損等罪嫌移送偵辦，訊問後，這名狠心的兒子，遭裁定收押。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：逆倫悲劇！ 不滿母與朋友聊天太吵 惡子持鐮刀弒親遭押 更多民視新聞報導無品女住家囤垃圾老鼠蟑螂竄樓層 臭酸味瀰漫社區崩潰了剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭高雄驚悚家暴案! 男持滅火器.鐵畚箕攻擊前妻民視影音 ・ 7 小時前
不滿母親聊天太吵 56歲兒失控持鐮刀狠砍58刀｜#鏡新聞
彰化鹿港30日晚間發生逆倫慘案悲劇56歲謝姓男子，不滿86歲母親跟朋友在家中聊天太大聲，持農用鐮刀咆哮趕人，接著竟朝母親揮砍了58刀，導致母親失血過多當場死亡，警方火速到場，依現行犯逮捕男子，後續裁定收押。當地里長表示男子是家中小兒子，早有多次家暴問題，情緒常失控，如今演變無法挽回的悲劇。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 11 小時前