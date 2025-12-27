北投麗禧打造春節頂級溫泉美食之旅

北投麗禧溫泉酒店坐落於最接近溫泉源頭「硫磺谷」的絕佳位置，入住期間，房客可於寬敞舒適的客房內，專屬享受以觀音石打造的冷、熱雙湯池。春節期間自2月15日（小年夜）至2月21日（初五），推出雙人入住一泊一食住房專案，1萬4490元起，含翌日營養豐盛的「麗禧晨之光」早餐；此外，於除夕至初二入住，更加碼贈送每位房客新春限定「主廚手作桂花奶酪」，以象徵富貴吉祥的桂花甜點，為春節假期增添典雅而溫馨的祝福。此外， 2月17日（初一）至2月22日（初六）期間，館內宴會包廂推出春節桌席，每桌2萬800元起，兩間特色餐廳亦同步供應春節套餐，每人1680元起。

春節期間，不妨避開走春人潮，走進北投靜謐山林，在北投麗禧溫泉酒店感受天然濃郁白磺溫泉。造訪之餘，亦可順遊距飯店僅約一公里的白磺溫泉源頭「硫磺谷地熱景觀園區」，近距離體驗蒸氣繚繞的地熱景觀與大自然鬼斧神工的震撼，以北投獨有的地質風貌，為新春旅程增添深度與記憶點。訂房及餐廳訂位請洽北投麗禧溫泉酒店02-2898-8888。