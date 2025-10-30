北投麻將協會三度被抓！警突襲查獲28賭客 抽頭金15萬全沒收

台北市北投區中和街一處麻將協會，29日晚間8時許遭台北市警察局督察室會同北投分局持搜索票突擊查緝。警方接獲檢舉，指稱該協會長期以合法娛樂活動為掩護，暗中經營非法賭博場所，並從中抽頭牟利。

警方大批警力衝入店內時，現場7桌麻將牌局正進行得如火如荼，28名賭客仍專注於牌桌上的方城之戰，見到警察上門才驚覺大事不妙，個個面面相覷。現場查獲的賭客年齡從40歲至70歲不等，警方當場查扣賭資及抽頭金共計新台幣15萬餘元，以及多組麻將桌、籌碼等賭具。

據警方調查，該麻將協會對外以會員制為名義，聲稱推廣休閒麻將活動，實際上卻提供固定場地供賭客聚賭，每局收取100元抽頭金。由於現場賭客人數多達28人，警方動用多台警車，才將所有涉案人員帶回警局製作筆錄。

值得注意的是，這間麻將協會經營權已轉至第三手，在原址經營近3年期間，已連續被警方查獲2次，此次為第三度查緝。儘管多次換人經營，仍舊以合法掩護非法，持續暗中經營賭場，原以為能躲避警方查緝。

有基層員警透露，關渡平原一帶地下賭場林立問題由來已久，台北市警察局曾因此對北投分局提出警告，表示若無法有效管控轄區治安，分局長將面臨調職處分。時任陳姓分局長後來確實被調往新北市，被視為「發配邊疆」。如今市警局督察室再度出手掃賭，引發外界關注轄區警方是否「螺絲鬆了」的疑問。

北投分局日前接獲督察室轉報檢舉，指該協會有聚賭情事。警方經過縝密蒐證，確認時機成熟後，昨晚展開突擊行動。訊後將40歲李姓負責人依《刑法》第266條賭博罪嫌移送臺灣士林地方檢察署偵辦，28名賭客則依《社會秩序維護法》第84條裁處。

北投分局呼籲，麻將協會若以娛樂作為幌子，實際上提供場所從事賭博並抽頭營利，已觸犯賭博罪。賭博往往引發暴力討債、債務糾紛等治安問題，嚴重影響社會秩序。警方將持續強力打擊、取締轄區內各式非法賭場與掛名協會，以維護社會治安，並呼籲民眾遠離賭博歪風，共同維護良好的社會風氣。

