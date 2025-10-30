北投麻將協會掩護賭場 警突襲逮28賭客、查扣15萬賭資

台北市北投區一間以「麻將協會」為名的場所，日前被警方查獲涉嫌以合法掩護非法賭博活動。29日晚間北投分局偵查隊持搜索票，突襲位於中和街的麻將協會，當場查獲負責人1名及賭客28名，並起獲賭具及賭資、抽頭金合計新台幣15萬餘元。

北投警方查獲一間涉嫌以合法掩護非法賭博活動的麻將協會。（圖／翻攝臉書 我是北投人）

警方調查發現，該麻將協會以會員制為名義，對外聲稱推廣休閒麻將活動，實際上卻提供固定場地供賭客聚賭，每局還收取抽頭金牟利。行動當天，警方攻堅進入時，現場共有7桌麻將牌局正熱，眾人見警上門一度驚慌失措，現場桌上滿是現金與籌碼。

廣告 廣告

據了解，這間賭場已在原地經營近3年，轄區北投分局過去曾2度清查送辦，但仍無法斷絕其經營。有基層員警透露，關渡平原地下賭場林立問題由來已久，市警局曾因此對北投分局提出警告，表示若無法管控好轄區，分局長將面臨調職處分。時任陳姓分局長後來確實被調往新北市，被視為「發配邊疆」，如今市警局督察室再度出手掃賭，引發外界關注轄區警方是否「螺絲鬆了」的疑問。

北投分局表示，全案訊後將依《刑法》第266條賭博罪及《社會秩序維護法》第84條，分別將負責人、賭客移送及函送臺灣士林地方檢察署偵辦。北投警分局也呼籲，賭博往往引發暴力討債、債務糾紛等治安問題，警方將持續掃蕩轄區內各類非法賭場與掛名協會，嚴正打擊不法行為，呼籲民眾遠離賭博歪風。

延伸閱讀

屏東民宅火警 滿屋都是黑煙、2人受困幸獲救送醫

影/公車爆胎撞上保時捷 車主看到愛車慘狀當場傻眼

陸軍六軍團上尉冒名出租國有眷地詐1003萬 判刑15年