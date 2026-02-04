北投「皇池溫泉」3月底停業！業者揭下一步規劃

生活中心／李明融報導

台北市知名溫泉會館「皇池溫泉」宣布3月底停業，確定走入歷史，預計將斥資改建為溫泉飯店，工程期約3年，業者則回應，有消息會再公布。皇池溫泉過去曾創下單日營業額破百萬元的驚人成績，過去也屢屢遭檢舉違建，25年來被檢舉39次違建，另外也遭到惡意人士偷拍外流，登上新聞版面，儘管如此，仍讓許多忠實顧客感到不捨。

25年遭檢舉39次！北投「皇池溫泉」3月底停業...業者下一步規劃曝光

「皇池溫泉會館」是當地規模最大的業者之一，以白磺泉、青磺泉搭配招牌砂鍋粥為最大特色。（圖／民視新聞）

違建爭議與轉型壓力 建管處：年後將再度勘查





北投紗帽山知名的老字號「皇池溫泉會館」，是當地規模最大的業者之一，以白磺泉、青磺泉搭配招牌砂鍋粥為最大特色，過去曾寫下單日營業額破百萬元的紀錄，儘管不是假日時段，現場依舊有不少人前往泡湯、用餐。不過皇池溫泉過去也有不少負面新聞遭到討論，曾捲入偷拍事件，以及本館及三館涉及違建問題，25年來累計遭檢舉達39次。台北市建管處指出，去年曾執行部分拆除作業，但後續查核仍發現有復建情形，已要求業者限期改善，並預計年後再度派員勘查，若未改善將依法強制拆除。

業者強調並非停業，而是將轉型改建為「峇里島風度假飯店」。（圖／翻攝自皇池臉書）





揭曉下一步：斥資改建「峇里島風度假飯店」





如今傳出停業消息，依舊讓許多人直呼不捨，但皇池溫泉御膳館總經理趙淑媛回應，並非結束營業，而是將進行過去10多年的規劃為會館進行重大轉型改建，未來將改建成峇里島度假風格的溫泉飯店，趙淑媛接著表示，為改建做準備，早在1、2年前就停止販售泡湯券，改建期間仍會保留招牌砂鍋粥，供來北投泡湯的客人外帶享用。近年來，台北北投紗帽山溫泉區的經營環境與消費模式發生顯著轉變。過去盛極一時的「泡湯＋餐飲」聯營模式正逐漸式微，在地經營長達30年的老字號「椰林溫泉餐廳」已於 2025年正式宣告歇業，象徵一個時代的結束。隨之而來的是部分溫泉業者陸續轉手經營或進行大規模拆遷改建，產業生態正迎來洗牌。

原文出處：25年遭檢舉39次！北投「皇池溫泉」3月底停業...業者下一步規劃曝光

