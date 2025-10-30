北投「麻將協會」竟成聚賭天堂！ 警持搜索票突襲「28名賭客當場被逮」

北投「麻將協會」竟成聚賭天堂，警持搜索票逮人。（警方提供）

台北北投一間「麻將協會」驚爆在暗中搞聚賭，警方接到情資後便展開蒐證，隨後持搜索票突襲，並當場查獲負責人1名、28名賭客，詢後將負責人及賭客以刑法賭博罪嫌移送台灣士林地方檢察署偵辦。

北投分局說明，針對轄內麻將協會涉嫌以合法掩護非法，提供場所供賭客賭博麻將，由警察局督察室率同本分局持搜索票查緝。

警方當場查獲負責人1名、28名賭客，賭資、抽頭金等合計新台幣15萬餘元及賭具等證物。詢後將負責人及賭客以刑法賭博罪嫌移送台灣士林地方檢察署偵辦。

北投警分局呼籲，賭博是萬惡深淵，易衍生各項治安問題，本分局將持續打擊、取締轄區各式賭場，導正不法風氣。

