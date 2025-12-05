北投33年老麵店熄燈！7旬老闆：猶豫1年 心疼妻身體不適

生活中心／賴俊佑報導

開業33年北投老麵店因老闆年事已高決定頂讓。(圖／翻攝自Google map)

又一個老味道消失了！位於台北北投、經營33年的「黃德記天才乾麵 」，因老闆夫婦年事已高決定結束營業，年近80歲的老闆表示，收攤的紅紙很早就買好了，猶豫1年多才決定休息；另外，位於台南安南區、開業35年的「林家肉燥飯」也將歇業，10元肉燥飯搭魚皮湯的「賴清德套餐」也成為絕響。

麵店老闆表示他猶豫了1年才下定決心要休息。(圖／翻攝自Google map)

吳敦義是常客！北投33年老麵店將頂讓

創立於民國82年的「黃德記天才乾麵 」是北投知名老麵店，招牌乾麵簡單調味卻香氣十足，還有10多種黑白切可以選擇，每到用餐時段和學區下課時間人潮滿滿，就連前副總統吳敦義也是常客，不過這樣的好味道即將消失，老闆在店面貼出頂讓公告「老闆要退休囉，經營33年老店，因老闆年事已高，有退休之意，地點絕佳，又有輝達園區效應，生意更加興隆」，同時也委託友人在臉書發布訊息。

年近80歲的黃老闆1年前就買好公告收攤的紅紙，但直到最近才下定決心休息，他心疼70歲的太太每日準備小菜忙到雙腳、雙手和腰椎不舒服，每日早上7點多開店，到晚上8點多才打烊，年紀大了身體已無法負荷，黃老闆回憶有客人懷孕的時候開始吃，到他兒子去美國留學，回到台灣下飛機，還要先來吃碗麵才回家，感謝所有老顧客的多年支持。

台南10元肉燥飯名店因老闆年事已高決定盤讓。（圖／翻攝自臉書）

台南10元肉燥飯將關！「賴清德套餐」成絕響

創立於民國79年的「林家肉燥飯 」以10元肉燥飯、海產粥、海鮮湯及一整排自助菜色聞名，當年賴清德還是副總統時，也曾低調來店用餐，足見其人氣，不過店家大門貼出盤讓海報，粉專也貼出夫妻倆照片，寫下「謝謝大家，下台一鞠躬」，讓饕客好震驚。

老闆娘說上個月老闆因為疝氣去開刀，就已經從11月7日休到11月30日，感受體力真的負荷不來，想要好好的休息，才忍痛下了這個決定，「林家肉燥飯 」下一代是，饒舌歌手阿雞想接手卻無法自己單獨做，現在只能先掛出盤讓，讓物美價廉的「賴清德套餐」暫時成為絕響。

