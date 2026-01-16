北投682公車驚傳有人持刀 女遭上銬管束強制送醫

北投682路線公車一名女子疑似情緒不穩，於公車上持美工刀。（圖／翻攝畫面）

北市北投區16日上午驚傳有民眾在公車上持刀。警方獲報，一輛682路線公車上午行經中央北路二段時，一名女子疑似情緒不穩，於公車上持美工刀，引起車上民眾恐慌，所幸其第一時間即遭公車司機與警消人員控制。警方到場後也喝令要女子把刀放下，卻遭到女子強力反抗，當場將女子上銬管束，並將其強制送醫。

警方獲報到場後，發現一名女子情緒不穩，在公車上拿出美工刀，引起車上乘客恐慌，不過女子第一時間即遭客運駕駛與消防人員控制。警方隨後也大聲喝斥並上前壓制，惟女子仍激烈反抗，遂上銬將女子帶下車管束，並強制送醫治療。全案後續將依恐嚇罪等罪嫌移請士林地檢署偵辦。

北投分局呼籲，民眾如發現任何不法情事，請撥打110報案專線，警方將立即派員到場處理。

