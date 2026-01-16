北投682公車驚魂！女持刀要挾司機遭「一人制伏」強制送醫

吳女被警方控制時仍不斷叫喊「給我走開」。讀者提供



北市北投區一輛682路線公車今（1/16）日上午發生一起事件，一名年約30歲的吳姓女子一上車就情緒失控，持美工刀衝向司機並大聲喊叫，要求司機「我錢包掉了，載我去派出所」，嚇壞全車乘客。警方獲報後迅速到場，將女子上銬壓制並強制送醫，後續依涉嫌恐嚇等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

北投分局上午8時7分接獲報案，指中央北路二段367號前，一輛行駛中的682路線公車上疑似有人持刀，長安派出所立即派員趕赴現場，抵達時發現吳女已遭客運駕駛與到場的消防人員先行控制，但她仍情緒激動、持續反抗，警方基於防止其自傷或傷害他人，依法上銬將人帶下車管束，並強制送醫治療。

據了解，吳女當天自復興崗一帶上車後不久，便走向司機座位，先表示自己的錢包遺失，要求司機協助尋找，隨後情緒逐漸失控，持出美工刀要求司機直接將車開往派出所。司機試圖安撫並通報狀況，同時提醒乘客往車後移動、協助報警與錄影存證，避免事態擴大。

吳女所持美工刀。讀者提供

有乘客事後在社群發文指出，女子一上車就持刀大吼大叫，現場氣氛相當緊張，所幸司機冷靜應對，第一時間要大家退後、報警、錄影存證，還獨自一人架住女子，直到警方與救護人員抵達。

事後司機將公車停靠在北投國小一帶，配合前往警分局製作筆錄， 還向乘客致歉「耽誤大家時間」，讓不少乘客相當感動，認為司機在第一線挺身而出，值得肯定。

警方秘錄器畫面顯示，女子被控制時，仍不斷掙扎大喊「給我走開」，情緒明顯不穩。北投警方表示，全案警詢後，將依刑法恐嚇等相關罪嫌移送士林地檢署偵辦，並呼籲民眾如發現危及公共安全的情事，務必立即撥打110報案專線，以利警方即時處理，確保乘客與市民安全。

