北投STEAM寒假營 學生體驗AI與飛行科技

北投STEAM及新科技教育中心寒假推出STEAM營隊，帶領學生在做中學、玩中思考

臺北市教育局致力於推動STEAM及新科技教育，在今(115)年寒假開設85梯次、共1,169個名額的多元營隊課程。臺北市北投國中STEAM及新科技教育中心寒假營隊結合AI應用、飛行手擲機、積木機關及自造技術，為學生開啟未來科技學習的無限可能，讓這個寒假既充實又充滿成就感。

北投STEAM及新科技教育中心表示，今年寒假STEAM營隊規劃工程設計、積木機關、無人機競賽訓練、紙電路互動裝置、生成式AI創作與飛行科學等六大主題，帶領學生在做中學、玩中思考。課程融合實作體驗、跨域探索與創意設計，讓孩子從親手組裝與反覆測試中，培養邏輯思維、問題解決能力與科技素養。無論是打造遙控投射車、設計連動積木機關、親手組裝穿越機、運用AI創造專屬圖像，或是理解飛行原理打造滑翔機。營隊課程提供多元科技探索情境，促進學生在短期密集的挑戰中建立科技應用能力，使學生能在真實情境中累積問題分解、邏輯推理、工程實作與跨域創新等能力，透過自造教育設備、科技課程、飛行器操作與競賽培訓，協助學生擴展科技視野。

臺北市教育局表示，北投STEAM及新科技教育中心以數位設計智造、設備飄移及微課程、飛行競賽培訓三大主軸為核心，設有「創思教室」、「AIoT教室」及「智造教室」，為北區24所國中小師生的重要科技教育基地。透過寒假期間的多元營隊，強化營隊後續的延伸學習場域，讓學生在營隊結束後仍能持續接觸創新設備、參與科技社團或競賽培訓，形塑更完整的學習，鼓勵學生在正式課程之外持續探索興趣、培養素養與實踐力。