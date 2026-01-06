北捷三民高中站外高喊「我有槍」！釀1警掛彩送醫 莽男遭收押起訴

即時中心／黃于庭報導

北捷台北車站M7出口、誠品南西去（2025）年底驚傳隨機攻擊事件，造成3人不幸死亡，凶嫌張文則於行凶後墜樓不治，該事件使得社會人心惶惶，擔心「模仿犯」出現。未料事件隔日，北捷三民高中站外出現1名男子高喊「我有槍」，警方立即上前盤查並將該男逮捕；新北檢複訊後，聲請羈押禁見獲准。今（6）日檢方偵查終結，認其涉犯《刑法》恐嚇公眾、妨害公務等，向法院提起公訴。

回顧整起事件，該名35歲的邱姓男子在三民高中站1號出口外大喊「我有槍」，警方發現異狀隨即上前盤查，不過邱男情緒激動拒絕配合，員警遂持警棍警戒；惟邱男突伸手搶奪警棍，造成員警左手肘挫傷及右手掌撕裂傷。警方訊後移送新北地檢署偵辦，並建請聲押。

新北檢複訊後，認邱男涉犯《刑法》恐嚇公眾、妨害公務、傷害等罪嫌，犯嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押，新北地院審理後裁准。今日偵查終結，認被告涉犯刑法第151條恐嚇公眾、同法第135條第1項妨害公務、同法第277條第1項傷害等罪，向法院提起公訴。

攻擊事件發生後，新北檢即成立「危害公眾攻擊應變小組」，並與轄區內各司法警察機關保持聯繫及建立窗口，俾即時接收案件情資，充分掌握偵辦時效。檢方強調，近日偵辦多起危害公眾安全之暴力犯罪，均秉持從嚴從速原則偵辦，全力預防及嚇阻犯罪，避免恐慌情緒蔓延，以守護民眾安全。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

