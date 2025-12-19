北捷丟煙霧彈砍人 軍事專家爆這是軍警用途：他怎會拿得到？

北捷今天(19日)傍晚發生嚴重隨機攻擊事件，嫌犯張文戴著防毒面具，分別在台北車站及誠品南京西路店丟煙霧彈攻擊，其中張文持有一整箱的煙霧彈，非常怵目驚心。該起事件，目前造成現場6名民眾受傷，3名無意識無呼吸，27歲凶嫌則從百貨公司6樓墜樓身亡。軍事專家陳國銘表示，其實煙霧彈，會用在軍方跟警方，販賣商家銷售的紀錄要很明確，因此讓他不解的是，嫌犯的煙霧罐是從哪裡來，這是軍警的用途，不是相關人等，他怎會拿得到。

從曝光的影像顯示，該名身穿深色服裝的嫌犯在M7捐血中心外點燃汽油彈，先朝樓梯口丟擲，隨後又自行李箱內取出煙霧彈點燃，並於B1空地共投擲4枚煙霧彈。乘客發現後驚慌逃離現場，而嫌犯在逃離過程中仍持續丟擲煙霧彈。

針對嫌犯手持的煙霧彈，根據《東森新聞》報導，全球防衛雜誌採訪主任陳國銘不解，為何會出現在民眾身上。在狹窄空間內放這種煙霧，會遮蔽視線，影響交通安全，人們看到在密閉空間冒濃煙，會有一個警覺，是不是失火了，所以會引起大眾的恐慌。

陳國銘甚至指出，其實煙霧彈，會用在軍方跟警方，販賣商家銷售的紀錄要很明確。而我們現在比較好奇的是，這煙霧罐是從哪裡來，這個是軍警的用途，你不是相關人等，怎麼會拿得到？

