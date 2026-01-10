北捷中和新蘆線乘客爆口角 女子激動喊「要殺人」

今（10）日傍晚6點多，北捷中和新蘆線一列列車上，發生乘客口角糾紛，一名56歲楊姓女子情緒激動，竟在車廂內脫口喊出「要殺人！」嚇得周遭乘客緊急按下對講機通報，車廂一度陷入騷動。

事發當下，捷運站站務人員、保全及警察迅速將該名女子帶下車進行檢查，經檢視未發現任何違禁物品，也未造成任何人受傷。

警方表示，已調閱列車及站內監視器影像，以釐清事發經過，並呼籲民眾乘坐大眾運輸工具時，若發生爭執應保持理性與克制，任何違法或脫序行為都將依法處理。

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

責任編輯／蔡尚晉

