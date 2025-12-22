北捷中山事件涉境外勢力？劉世芳否認：掌握20則模仿犯訊息

台北市長蔣萬安表示有意將余家昶入祀忠烈祠，劉世芳也表達支持。（圖／東森新聞）





近日北捷隨機攻擊事件引發社會高度關注，不少民眾懷疑事件是否涉及「境外勢力介入」。對此，內政部長劉世芳出面否認，並指出，截至昨（21）日中午，刑事警察局已掌握約20則與模仿犯相關訊息，並持續追查中。同時，對於案發當天英勇阻止張文的余家昶，台北市長蔣萬安表示有意將其入祀忠烈祠，劉世芳也表達支持。

立法院內政委員會今日針對北捷隨機攻擊事件，召開「社會治安維護之檢討與精進」專題報告並備質詢。劉世芳在會前接受訪問時表示，經初步調查，目前尚未發現案件與境外勢力有直接關聯。她強調，現階段較值得關注的是網路上出現的模仿犯行為。

劉世芳進一步指出，從事件發生至21日中午，刑事警察局已累積掌握約20則與模仿犯相關訊息。對於已確認身分與所在地的案件，警方均已陸續移送地檢署進行偵辦。她強調，無論案件性質為恐嚇或威脅，都可能對社會造成不安，因此各地刑事警察單位將持續配合偵辦，相關查處行動不會中斷。

另外，案發當天英勇阻止張文的57歲余家昶，在行動中遭刺殺身亡。此事引發民眾自發前往現場獻花致意，也在網路上引起大量討論，許多人留言號召「記住余家昶」，以表彰其英勇行為。對此，台北市長蔣萬安表示，將協助余家昶入祀忠烈祠，以表彰其犧牲精神。除了北捷規劃提供給家屬的500萬元補償金外，北市府也將額外提供600萬元撫卹金，以支持家屬生活。

劉世芳對此表示認同，稱「蔣萬安市長這樣的提議非常的好」，但目前仍未收到正式申請。她補充，由於余家昶為桃園市民，若依照以往「鏟子超人」入祀程序，可能需要與桃園市政府協調處理。

