北捷中山南西商圈隨機傷人案 警政署列4項防處作為

（中央社記者劉建邦台北19日電）警政署今天表示，台北捷運及南西商圈發生持刀隨機傷人案，已要求全國警局強化勤務，包含提高見警率等4項防處作為，確保公共安全。

警政署發布新聞資料表示，今天傍晚在台北市台北車站捷運站M8出口及誠品百貨南西商圈發生張姓犯嫌丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人案，造成9人傷亡。案發後立即通報全國警察機關確實強化4項防處作為。

警政署提出防處作為包含提高見警率，將針對大眾運輸系統場站等場所，加強巡邏、重點守望，並與當地警察局（分局）加強協調、通報聯繫、立即應處。

警政署表示，強化聯防機制，針對週末假日期間重大活動及人潮聚集場所，協同相關場所管理單位從業人員及保全人員強化聯防，加強民眾安全維護，發現可疑不法情事，立即通報應處。

警政署指出，防處作為還有快速通報及反應，各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大。

最後則是要求全國警局在現場應變處置，警方接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝凶等作為，確實落實現場應變處置。

此外，捷運警察隊發布新聞資料表示，此案發生後，即刻全面加強各捷運路線及重要場站巡邏與守望勤務警力部署，並由內政部警政署及台北市警察局支援3分隊，配合現有警力共200名，強化捷運系統車站及車廂巡守作為。

捷運警察隊表示，針對人潮密集時段、轉乘車站及重點出入口，會加強巡邏密度，並結合捷運公司站務員及相關單位，共同落實通報機制與現場應處作為，以迅速掌握可疑狀況，降低治安風險；並輔以轄區分局警力，全力防範及遏阻犯罪仿效行為。（編輯：黃世雅）1141219