北捷中山商圈隨機傷人案釀4死11傷！ 警政署通報全國四大防處作為

[Newtalk新聞] 台北捷運及南西商圈發生持刀隨機傷人案，27歲男子張文涉嫌犯案，最終墜樓身亡，累計含兇嫌共4人死亡、11人受傷。11名傷者中截至今（20）天上午尚有6人留院治療，其中有2人在加護病房觀察中。內政部警政署目前已要求全國警局強化勤務，包含提高見警率等4項防處作為，確保公共安全。





警政署發布新聞資料提到，今天傍晚在台北市台北車站捷運站M8出口及誠品百貨南西商圈發生張姓犯嫌丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人案，造成9人傷亡。案發後立即通報全國警察機關確實強化4項防處作為。包提高見警率、強化聯防機制、快速通報及反應、現場應變處置。

廣告 廣告





警政署指出，提高見警率部分，將針對大眾運輸系統場站等場所，加強巡邏、重點守望，並與當地警察局（分局）加強協調、通報聯繫、立即應處。強化聯防機制方面，針對週末假日期間重大活動及人潮聚集場所，協同相關場所管理單位從業人員及保全人員強化聯防，加強民眾安全維護，發現可疑不法情事，立即通報應處。





警政署續指，防處作為還有快速通報及反應，各單位於危安事件，應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場，防止事態擴大。最後則是要求全國警局在現場應變處置，警方接獲案發通報，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝凶等作為，確實落實現場應變處置。





此外，捷運警察隊說明，已全面加強各捷運路線及重要場站巡邏與守望勤務警力部署，並由警政署及台北市警察局支援3分隊，配合現有警力共200名，強化捷運系統車站及車廂巡守作為。針對人潮密集時段、轉乘車站及重點出入口加強巡邏密度並結合捷運公司站務員及相關單位共同落實通報機制與現場應處作為，並輔以轄區警力全力防範及遏阻犯罪仿效行為。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北市隨機襲擊釀4死9傷！總統上午探視傷者、聽取專案簡報

北車煙霧彈地點竟與漫畫場景重疊 作家LSS發文:巧合讓人發毛