北捷中山商圈驚見「恐嚇紙條」！ 警調監視器追查中

北捷隨機攻擊，造成多人傷亡，中山商圈最近很多人擺了花束與卡片，弔念死者，不過昨(25)日晚上有民眾在柱子上發現一張紙條，內容讓人毛骨悚然。

紙條上是用英文寫下，未來幾天我將會傷害更多人，警方目前已經接獲報案，並調閱監視器，追查嫌犯。

