北捷中山攻擊事件釀4死！百萬YTR千千驚恐：才經過案發現場

〔記者林欣穎／台北報導〕台北捷運M8出口昨(19)日發生隨機攻擊事件，一名男子持煙霧彈與長刀在台北車站及中山捷運站一帶犯案，事件造成4人死亡、多人受傷，震驚社會。百萬YouTuber千千也在社群上表示，提到她下午還有經過案發現場。

千千發文提到，看到北車跟中山的消息嚇到，因為她昨天下午還有在那附近，「希望傷患能早日康復」、「要一直提醒自己在外面盡量不要滑手機注意周遭」，網友們也驚恐表示很嚇人，根本是恐怖攻擊了。

而同為YTR的台南Josh昨也發文直呼砍人案太誇張、太可怕了，「完全沒辦法想像如果自己遇到同樣的情況能不能反應的過來。」也讓網友心有戚戚焉。

