北捷中山砍人／堅守崗位！54歲捷運員工「保護機房」 民眾讚：不是人人都願意

在北車恐怖攻擊事件中，許多人在危急時刻展現了無比勇氣，選擇堅守崗位、協助疏散民眾並參與救援工作，而非立即逃離現場。一名54歲劉姓北捷員工為保護機房而在滅火過程中嗆傷，所幸送醫後並無大礙。這起事件中，無論是站內工作人員或一般民眾，都在混亂中展現了互助精神，許多人在社群媒體上分享這些溫暖時刻，表達對這些無名英雄的感謝之意。

北捷發生恐攻時，不少工作人員堅守崗位，協助疏散救援。（圖／@hh.normalday授權提供）

恐攻發生時，捷運站內煙霧瀰漫，警報聲響起，北捷員工立即採取行動。有人負責拉水線滅火，有人指揮疏散人群，還有人投入傷患救援工作。幾乎所有北捷員工都迅速反應並留在工作崗位上，其中一名54歲的劉姓男性員工為了保護機房而嗆傷送醫。

許多民眾對這些工作人員的表現感到敬佩。有民眾表示，在突發事件中能做出這樣的反應非常值得讚許，因為在現今社會中，並非每個人都願意放下自身安危去幫助他人。另有民眾強調，這些員工願意克服恐懼去保護車站內的人們，展現了非凡的勇氣。

北捷發生恐攻時，不少工作人員堅守崗位，協助疏散救援。（圖／@hh.normalday授權提供）

劉姓員工在滅火過程中因吸入過多濃煙而嗆傷，被送往附近的馬偕醫院治療，幸好沒有大礙。事發隔日，行政院長卓榮泰前往關心，他表示對這種負責任的行為表示敬意，並希望北捷能夠給予這位同仁適當的嘉獎，同時將這種精神作為大家學習的典範。

除了工作人員的表現外，北捷的應變措施也獲得民眾肯定，包括列車直接不停站以及啟動不用刷卡就能出站的機制。有民眾分享，當時因為戴著降噪耳機，完全無法察覺外界發生的事情，直到發現北車過站不停才意識到情況不對，因此呼籲大家在外出時盡量避免使用降噪模式。

行政院長卓榮泰一早到醫院視察傷者、探視死者家屬。（圖／TVBS）

在這次事件中，無論是站內員工還是一般民眾，許多人選擇留下來互相幫助，而非急著逃離。有人幫忙叫救護車，有人直接攔下計程車協助送醫，還有人為傷者進行心肺復甦術或協助止血包紮。這些溫暖的互助時刻，在血腥混亂的攻擊事件中展現了人性光輝的一面。

