北捷中山砍人／張文雙親下跪道歉 律師籲大眾理性：別再追殺他們

張文父母出面鞠躬並下跪向社會大眾道歉。（圖／潘建樺攝）

北車、中山19日的隨機砍人案造成社會陰影與哀傷，歹徒張文雖在當天就墜樓身亡，但社會大眾仍憤恨不平，他的雙親今（23）日下午前往台北市第二殯儀館陪同解剖相驗後，牽手下跪向遭受兒子傷害的被害者與家屬道歉。巴毛律師陳宇安則呼籲大眾，張文的父母在他離家後根本不知道他在做什麼，連媒體知道的可能都比他們多，請大家別再追殺張文的父母。

張文雙親下跪眾道歉 律師籲大眾「別再追殺」

張文父母23日下午步出相驗室後表示，兒子犯下的罪為「滔天大禍」，深知對社會造成嚴重的損害，對於受害人及受害家屬更是不可抹滅傷害，兩老雙手緊牽，連說四次對不起，鞠躬致歉後又下跪道歉，表示後續會配合檢方調查。

廣告 廣告

陳宇安律師在臉書粉專指出，如同大家所知，27歲張文已經是個成年人、而且離家兩年多跟家中甚少聯絡，父母根本不知道他在做什麼，或許有人質疑沒聯絡、張媽媽怎麼還會給兒子錢，律師表示她覺得有沒有聯絡跟有沒有給錢是兩回事，「就算跟父母鬧翻，媽媽捨不得還是會匯錢給小孩，她就是匯錢給一個離家生活的兒子，這不是很正常的事情嗎？」

離家後鮮少聯絡 父母資助但未知張文想法

針對現在社會上有許多質疑聲，律師說「她又不知道她兒子有什麼犯罪計畫，怎麼現在講得好像媽媽在資助兒子犯罪一樣」，律師看到今日下午張文父母下跪道歉的舉動，想起好幾年前有個台灣留學生在日本殺人，他的老父親是某知名日本料理店的老闆，老爸爸也是出來哭著為兒子道歉。

律師認為，要在客觀的立場想想「他們（張文父母）也剛死了一個兒子，他們可能也不知道發生了什麼事情、不知道兒子為什麼會變這樣，媒體知道的都可能比他們知道的多，但他們必須哭著跪著為一個已經成年離家的兒子犯的錯道歉」，並呼籲大眾仍要保持理性，「別再追殺他們了吧」。

更多 TVBS 報導

被火爆妻罵到崩潰！他跳樓逃慘摔斷腿不敢再回家…心死求法官判離

快訊／台中清秀女警慘了 揚言「對盧秀燕腦門開3槍」 聲押禁見

快訊／桃園機場遭恐嚇！不明訊息嗆炸機場、機捷沿線 警方戒備

快訊／新北一家人「3貼」撞違停貨車 孕妻、2歲童摔斷手腳送醫

