北捷中山站凌晨亮刀引恐慌 男子辯稱防身用遭裁罰

[Newtalk新聞] 台北捷運中山站今（8）日凌晨驚傳旅客攜帶刀具引發車廂內其他乘客恐慌，警力進站後將人帶離列車，並於其身上查扣2把水果刀，當事人卻辯稱是防身用途，警詢後仍依《社會秩序維護法》裁罰。

據了解，宋姓男子搭乘台北捷運途中，被其他乘客發現身上疑似攜帶刀具，隨即使用車廂對講機通報司機員處理。廖姓站長獲報後進入車廂查看，發現宋男胸前口袋露出一把水果刀，基於安全考量，立即將其請離列車。

轄區警方於凌晨0時15分接獲北捷通報後，隨即派員前往查處。員警到場時，捷運人員與保全已先行將宋男帶至服務台，警方為避免突發狀況，對其實施保護管束，並將人帶離現場。宋男全程情緒穩定，配合警方處置。

警方進一步檢查後，在宋男身上共查獲2把水果刀，隨即帶返派出所調查。宋男供稱稍早在朋友家切水果，才將刀具放入口袋「順便防身」全程並未拔刀揮舞或有任何攻擊動作。警方詢後依《社會秩序維護法》相關規定裁罰。

