北捷中山站凌晨驚魂！男乘客胸口露刀 警急衝月台壓制

一名男子深夜搭乘捷運胸口插著一把水果刀引起騷亂，警方獲報集結快打警力衝入中山捷運站將人逮補。翻攝畫面

台北捷運中山站今（8）日凌晨驚傳旅客攜帶刀具，引發車廂內一度緊張。宋姓男子搭車途中因胸前口袋露出刀鞘，被其他乘客察覺後按下緊急服務鈴通報，大批警力隨即進站處置，將人帶離列車並依法裁罰。事件曝光後，也在網路上掀起討論，不少網友直呼「又是中山站」。

警方調查，31歲宋男於凌晨0時許自信義區搭乘捷運紅線準備返回北投住處，過程中有乘客發現他身上疑似攜帶刀具，因擔心發生危險立即通報。捷運方面接獲訊息後提高警戒，並由站務與保全人員先行介入，趁列車進站時將宋男請下車，帶往服務台。

廣告 廣告

轄區大同分局員警於0時15分左右抵達，為避免突發狀況，先對宋男實施保護管束。經檢視，除其胸前口袋露出一把水果刀外，警方又在褲子口袋內發現另一把尖刀，合計2把刀具。

面對詢問，宋男一度表示水果刀是用來切水果，隨後又稱是為了防身，否認有傷害他人意圖。雖未實際亮刀或攻擊，但因已造成現場乘客恐慌，警方訊後仍依《社會秩序維護法》予以裁罰。

有目擊民眾事後在網路發文回憶，當時正準備進站搭車，突然看到員警持盾牌往內衝刺，高喊「借過」，還有人邊跑邊抽出甩棍，從入站開始警笛聲幾乎沒有停過；員警急問「人在哪裡」的畫面，讓不少在場旅客一時之間不知該前進還是後退。待情勢明朗，才知道是有人身上帶刀，嫌犯已被壓制。

貼文迅速引起討論，網友紛紛留言表示，「事情發生時真的只有警察往反方向衝」、「晚上搭車還是要多注意安全」。警方則呼籲，民眾切勿隨身攜帶足以引發疑慮的危險物品，以免觸法並造成他人恐慌。



回到原文

更多鏡報報導

「張美阿嬤」農場三姐重砲開轟巨嬰弟 揭員工跳槽、農場決裂內幕

台大學霸林睿庠化身暗網「法老王」全球賣毒 紐約重判30年、沒收上億美元

獨家／紅點設計新星狀告女幼師騙開1.9萬龍舌蘭酒 法院認證「喝王八」失敗

天價102歲人瑞突娶68歲看護！兒孫醫院搶人「推輪椅狂奔」...真相大逆轉