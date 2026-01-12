即時中心／潘柏廷報導

震驚全台的北市隨機砍人案後，案發地點之一的台北捷運中山站昨（11）日下午又出事；據了解，有一名色狼在該站1號出口拿手機拍攝女子裙底，大同分局獲報後立即趕赴現場，並將雙方帶回派出所。經警方循監視器發現，嫌犯明顯有拍攝罪嫌，故全案依妨害性隱私現行犯逮捕，移送士林地檢署偵辦。

大同分局今（12）日表示，台北捷運中山站1號出口昨日發生一起色狼拿手機偷拍女子案件，警方獲報後趕赴到場。

警方到場後，被害人稱遭該犯嫌以手持手機拍攝裙底，經將雙方帶回派出所後，經調閱案發相關監視器內容，查犯嫌顯有偷拍被害人性影像行爲，全案依妨害性隱私現行犯逮捕，移送士林地檢署。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／北捷中山站又出事！色狼偷拍女子裙底風光 下場慘了

