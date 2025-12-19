北捷中山站外隨機砍人！ 嫌持利器闖誠品南西

台北市 / 綜合報導

台北市今（19）日發生嚴重的隨機砍人事件，27歲的嫌犯張文先在台北車站犯案後，馬上跑到台北中山商圈，在知名百貨外持利器傷人，由於星期五晚上又恰逢耶誕節前夕，現場聚集不少人潮和攤商，民眾被嚇得四處逃竄。有人躲進倉庫，也有見義勇為的餐廳店員，第一時間拉下鐵門供民眾躲避。

百貨商場裡，民眾各個神色驚恐，沿著手扶梯一路往低樓層移動，一邊逃的過程中，開始加快腳步，員警說：「往下疏散往下疏散。」所有人都緊張得，想快點逃出商場，往門口的方向衝。

原來商場內剛發生攻擊事件，有民眾逛街逛到一半，突然聽到其他人大喊有人拿刀，現場所有人嚇得衝進倉庫躲避，附近的速食餐廳也是第一時間拉下鐵門，讓民眾來躲避攻擊。

速食店員工說：「尖叫跟硝煙味都這樣跑進來，啊我第一反應當然就是保護所有的客人，那當然是讓他們全部先躲進來，櫃台裡面然後藏身體的大概是四個人，然後在我們櫃位前面的人大概也是四五個。」

這起隨機砍人事件今（19）日晚間，發生在台北市中山商圈，因為正值星期五晚上又恰逢耶誕節前夕，現場聚集了大量的人潮攤商，爆發砍人事件後，攤商也被嚇得不敢繼續營業。

現場攤商說：「異味然後就是很可怕然後一群人就往前面衝嘛，然後我們就東西就留著我們就往前面跑，然後跑到那邊的時候，那邊又有人說好像在那邊，我們又往回跑，然後就聽說(嫌犯)就跑進去了，因為煙真的太大了，就是這邊全都是霧。」

民眾說：「我是躲在一個就是員工休息室那種，小小的房間可能有15分鐘，就是能有地方躲。」

對於商場內突發攻擊事件，當事商場深感震驚與遺憾，已在第一時間疏散民眾，並同步配合警方清查樓層調閱監視器，目前全館人員都已經撤出，後續將積極配合警方調查釐清並加強警戒，共同維護現場安全。

