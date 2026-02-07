北捷中山站怪男「胸前口袋插刀」 大批警力衝現場逮人

北捷中山站8日凌晨出現一名31歲男子，胸前口袋插著露出刀柄的水果刀搭車，其他乘客見狀，嚇得緊急按服務鈴求救，警方到場後依《社會秩序維護法》第63條將其裁處。

中山站。（示意圖／翻攝自Google maps）

據悉，該名31歲宋姓男子當時正搭乘捷運，從台北101出發的末班車，預計返回北投，但是因為他在胸口口袋放水果刀，且刀柄還外露，引發附近乘客恐慌。有乘客見狀後，立即按下車廂內的緊急服務鈴通報，大批警力隨即趕往現場處理。

警方到場後將宋男攔下盤查，發現他的口袋中不只一把刀具，而是藏有兩把水果刀。宋男向警方表示，他是在朋友家切水果後將刀具放入口袋，目的是為了防身使用，並強調自己並未將刀具拿出來。

警方獲報後不敢輕忽，立即派遣大量警力進入站內處理。目前宋男已被帶回警局進行調查，警方詢問後依照《社會秩序維護法》第63條對其進行裁處

