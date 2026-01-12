北捷中山站攝狼現身！偷拍裙底風光被抓包 手機藏600張不雅照

社會中心／陳韋劭報導

杜姓男子在捷運站以手機偷拍女子裙底當場被逮。（圖／翻攝畫面）

捷運中山站11日下午發生一起偷拍案件，一名杜姓男子（32歲）以手機偷拍女子裙底被當場抓包，據目擊者在Threads發文控訴，杜男的手機內儲存逾600多張不雅私密照。警方表示，全案已依妨害性隱私罪嫌移送士林地檢署偵辦。

原PO發文指出，常逛中山的女生要注意！昨天男友跟朋友在中山當場抓到偷拍狼，因為剛好看到他正在偷拍朋友女友的裙底，警察到場後，他一直不肯交出手機，疑似當場刪掉偷拍照片，但打開手機後，發現裡面還有600多張偷拍照。

原PO透露，嫌犯透過手提袋用手機偷拍裙底，因動作異常，友人靠過去看到嫌犯手機裡有不雅裙底照，警方到場後嫌犯否認刪照，手機裡的照片是不小心觸發到拍照功能拍到的。後續到警局調監視器，證實嫌犯有偷拍朋友女友的動作。提醒各位外出留意周遭保護自己。

警方依妨害性隱私罪嫌將杜男逮捕法辦。（圖／翻攝畫面）

警方表示，11日下午4時45分獲報，捷運中山站1號出口有人疑似偷拍，被害人稱遭犯嫌以手機拍攝裙底，經調閱周邊監視器畫面，確認犯嫌確有偷拍性影像之行為，依法當場逮捕送辦。此外，嫌犯手機內有大量女子私密照片，不排除有更多女子被害，後續將擴大追查。

