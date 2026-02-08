北捷中山站深夜驚魂！男子搭末班車「水果刀插口袋」 辯防身下場慘了

【緯來新聞網】台北捷運驚傳亮刀驚魂，今（8日）凌晨0時許，一名男子搭乘淡水信義線末班車，隨身攜帶2把水果刀，1把插在左胸口帶且露出刀柄，讓其他乘客嚇壞，立刻通報司機員，捷運警察隊、大同分局警力與站務人員獲報後，立刻將人截獲並帶下車，警詢後依社會秩序維護法裁罰。

警方表示，今天凌晨0時13分接獲通報，捷運中山站有旅客發現男子攜帶刀具且無故外露，已造成其他客恐慌。警方不敢大意，立刻派遣多名警力趕赴現場，並由站務人員協助管制動線，避免進一步騷動。



經查，31歲宋姓男子搭北捷自台北101站進站，準備前往明德站，途中被發現左胸口袋插著一把水果刀，刀柄明顯外露，左腿口袋也藏著一把水果刀，同樣露出刀柄，令其他乘客心生畏懼，隨即向司機員反應，並按下緊急服務鈴求助。



警方到場後，確認宋男並未揮舞刀具，也沒對任何人出言威脅或造成實際傷害，但攜帶利器搭乘大眾運輸工具，且未妥善收納，已引發公眾不安，隨即將人帶下車，並帶回轄區大同警分局建成派出所進一步調查。



宋男解釋，水果刀原本是在朋友家切水果使用，事後隨手放口袋防身，並非刻意亮刀嚇人。不過，警方仍認定其行為已違反社會秩序，依《社會秩序維護法》第63條規定裁處。

