社會中心／綜合報導

北捷〝中山站〞才發生「1219張文隨機攻擊事件」，今天（8日）凌晨，又驚傳有人帶雙刀、搭捷運，造成恐慌！捷運末班車上，有一名男子被民眾發現，胸前和褲子口袋，各插了一把水果刀，刀柄外露，其他乘客嚇壞了，警方獲報，火速抵達現場，將男子帶下車，還好他沒有揮舞刀械的情況，沒人傷亡。

大批員警全副武裝，十萬火急跑進捷運站內，因為幾分鐘前，一名男子在車廂內攜帶兩把水果刀，其他乘客第一時間趕緊通報站務人員。

警方衝到現場，立刻將男子帶離車廂，安撫乘客情緒，捷運營運沒有受到影響，但許多搭乘末班車的民眾，看到這一幕，以為又發生恐怖攻擊。紛紛留言「又中山站」、「太可怕了吧，把我的防狼噴霧準備好了」、「盡快離開現場」。





北捷中山站深夜驚魂 男「水果刀插口袋」嚇壞乘客

北捷中山站男「水果刀插口袋」嚇壞乘客（圖／民視新聞）









8號凌晨，捷運中山站，30歲宋姓男子從捷運101站進站，原本預計在明德站下車，過程中，身上攜帶2把水果刀，分別放在左胸及左腿口袋內，因沒有妥善收納，刀柄外露，其他乘客看到非常恐懼，質疑有誰會身上帶著兩把水果刀去搭捷運。





北捷中山站深夜驚魂 男「水果刀插口袋」嚇壞乘客

北捷中山站男「水果刀插口袋」嚇壞乘客（圖／大同分局）









大同分局建成所副所長許嘉尚表示，為免造成大眾恐慌，本分局先行將該男帶返所內，經請示檢察官後，依違反社會秩序維護法偵辦。

雖然男子全程沒有拿刀揮舞，也沒有造成人員受傷，但去年年底，才剛發生張文捷運隨機殺人案件，民眾對於捷運車廂安全非常敏感。





















原文出處：北捷中山站深夜驚魂 男「水果刀插口袋」嚇壞乘客

