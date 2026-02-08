北捷中山站男子帶2刀搭車 警依社維法送辦

（中央社記者黃麗芸台北8日電）台北捷運中山站今天凌晨有乘客通報，1名男子前胸口袋有刀且露出刀柄，站長立即將他帶至服務台，隨後警方搜身又再發現另1把刀，他辯稱是要防身和削水果用，全案依社維法送辦。

台北市警察局大同分局今天凌晨零時15分獲報，指捷運中山站有乘客通報車上有名男子持刀，立即派員趕抵現場處理。

經查發現，涉案宋男當時正搭車返家，被其他乘客發現其身上有刀，立即使用車廂對講機通報司機員，再由司機員通報中山站行控中心，隨後廖姓站長進入車廂查看，發現宋男前胸口袋攜帶水果刀並露出刀柄，便請宋男配合先行離開車廂至服務台等候。

廣告 廣告

宋男由捷運站工作人員帶至服務台前，便交保全人員控制，警方到場後對宋男進行保護管束和搜身，又在他身上找到另一把水果刀，隨即帶回派出所偵辦。

據悉，宋男辯稱是剛拜訪完友人要返家，帶刀在身是為防身和削水果。

由於宋男未亮刀也無人受傷，全案詢後以違反社會秩序維護法第63條無故攜帶危險物品，函請地方法院裁定。（編輯：張銘坤）1150208