北捷中山站男攜「水果刀」引恐慌 警：未揮舞傷人

台北市 / 綜合報導

去年底，嫌犯張文在北捷中山商圈無差別攻擊案件，震驚社會，這回警方又接獲報案，有民眾攜帶水果刀上捷運，讓其他乘客嚇得趕緊向司機反映。

畫面中可以看到，多名員警在中山地下街狂奔，就希望抓緊時間趕赴現場，而經過盤查後，警方表示該男子並未揮舞刀械傷及他人，不過水果刀插在口袋、刀柄外露，仍引起恐慌，目前警方已經請示檢查官，將依違反社會秩序維護法進行偵辦。

