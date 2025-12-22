北捷中山站設心理關懷站 開站僅2小時、1人恐慌症發作送醫

中山捷運站現場附近有民眾擺放的「逝者安息」花束，悼念台北捷運無差別攻擊事件中的罹難者。游騰傑攝



台北捷運於19日發生無差別攻擊事件，造成民眾高度恐慌，台北市衛生局今（22）日於中山捷運站設置「安心關懷小站」，提供即時心理支持；不過關懷機制啟動僅兩個多小時，現場即有民眾因恐慌症發作需緊急送醫。

台北捷運於19日發生無差別攻擊事件，釀成4死11傷的重大悲劇。由於案發地點位在人潮密集的中山商圈，不少民眾因親身經歷或目睹事發過程，出現恐懼、驚嚇、失眠等心理衝擊反應。對此，台北市衛生局啟動心理支持與關懷機制，在中山捷運站R7出口設置「安心關懷小站」，提供即時心理協助。

北市衛生局指出，「安心關懷小站」自即日起設置至明年1月1日止，每日下午1時至晚間8時，由4位具合格證照及實務經驗的專業心理師輪值駐點，現場提供心理關懷、支持與諮詢服務，並同步開放網路預約，讓有需求的民眾可彈性安排諮詢時段。

中山捷運站R7出口設置「安心關懷小站」，由專業心理師駐點提供心理關懷與諮詢服務，協助受台北捷運無差別攻擊事件影響的民眾。現場工作人員引導民眾填寫簡式健康量表（BSRS-5），作為心理狀況初步評估依據。游騰傑攝

現場工作人員會先請民眾填寫簡式健康量表（BSRS-5），若分數超過10分，將轉介至隔壁帳篷由心理諮商師進行進一步評估與協助。據了解，關懷小站啟用短短兩個多小時內，首日即有兩名民眾量表分數超標，其中一人分數高達23分（滿分24分），並因恐慌症發作，需由現場人員協助緊急送醫。

